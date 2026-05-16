Тіло дитини в морозилці: в Одесі переглядають вирок причетним

В Одеському апеляційному суді продовжують розгляд резонансної справи щодо жінки та її співмешканця. Раніше їх засудили за залишення малолітньої дитини в небезпеці. Після смерті дитини, за даними слідства, її тіло приховали у морозилці.

За інформацією прокуратури, справу слухають у закритому режимі через те, що потерпілою є дитина, а також через особливо тяжкі обставини злочину. Наразі апеляційний суд розглядає одразу кілька скарг сторони захисту. Обидва обвинувачені намагаються оскаржити вирок, який їм винесли у листопаді минулого року.

Співмешканець жінки під час розгляду заявив, що не вважає себе винним у залишенні дитини в небезпеці. Він наполягає, що не причетний до цього злочину. Сама жінка просить суд пом’якшити їй покарання. Вона також не визнає провину в умисному невиконанні батьківських обов’язків щодо догляду за дитиною.

Під час засідання обвинувачена заявила, що, на її думку, адвокат неналежно її захищає. Через це вона подала клопотання про відмову від захисника.

Суд погодився із заявою та задовольнив клопотання. Через це засідання довелося відкласти, аби вирішити питання про призначення нового адвоката.

За даними прокуратури, у листопаді 2025 року суд першої інстанції визнав обох фігурантів винними та призначив їм реальні строки ув’язнення.

Слідство встановило, що після травмування дитини дорослі не звернулися по медичну допомогу та залишили її у небезпечному стані. Після смерті дитини тіло приховали у морозильній камері. Жінці тоді призначили 9 років і 8 місяців ув'язнення, а чоловіку — 9 років і 10 місяців. Прокуратура раніше заявляла, що під час судового розгляду повністю довела провину обох обвинувачених у скоєних злочинах.

Трагедія сталася в Пересипському районі Одеси, коли поліцейські виявили у квартирі тіло хлопчика віком 1 рік і 3 місяці. Малюк проживав разом із сестричкою, 18-річною матір’ю та її 44-річним співмешканцем, який раніше багато років провів у в’язниці за майнові злочини. Під час слідства встановили, що дитина отримала тяжкі опіки через недогляд матері. Хлопчик втратив свідомість і мав проблеми з диханням, але дорослі не звернулися до медиків. Врятувати його вже було неможливо — він помер від опікової хвороби, ускладненої жировою емболією.

Щоб приховати смерть малюка, співмешканець матері загорнув тіло у плівку, поклав у сумку та сховав у морозильник. Там воно пролежало близько двох тижнів, доки його не знайшли правоохоронці.

Дворічну дівчинку, яка також мешкала у квартирі, нині виховує її біологічний батько.

