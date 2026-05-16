Тело ребенка в морозилке: в Одессе пересматривают приговор

Следователь собирает доказательства.

В Одесском апелляционном суде продолжают рассмотрение резонансного дела в отношении женщины и ее сожителя. Ранее их осудили за оставление малолетнего ребенка в опасности. После смерти ребенка, по данным следствия, его тело спрятали в морозилке.

Мать ребенка и сожитель в суде.

Суд пересматривает приговор матери и сожителю

По информации прокуратуры, дело слушают в закрытом режиме из-за того, что потерпевшим является ребенок, а также из-за особо тяжких обстоятельств преступления. Сейчас апелляционный суд рассматривает сразу несколько жалоб стороны защиты. Оба обвиняемых пытаются обжаловать приговор, который им вынесли в ноябре прошлого года.

Просят смягчения приговора

Сожитель женщины во время разбирательства заявил, что не считает себя виновным в оставлении ребенка в опасности. Он настаивает, что не причастен к этому преступлению. Сама женщина просит суд смягчить ей наказание. Она также не признает вину в умышленном невыполнении родительских обязанностей по уходу за ребенком.

Во время заседания обвиняемая заявила, что, по ее мнению, адвокат ненадлежащим образом ее защищает. Поэтому она подала ходатайство об отказе от защитника.

Суд согласился с заявлением и удовлетворил ходатайство. Из-за этого заседание пришлось отложить, чтобы решить вопрос о назначении нового адвоката.

По данным прокуратуры, в ноябре 2025 года суд первой инстанции признал обоих фигурантов виновными и назначил им реальные сроки заключения.

Следствие установило, что после травмирования ребенка взрослые не обратились за медицинской помощью и оставили его в опасном состоянии. После смерти ребенка тело скрыли в морозильной камере. Женщине тогда назначили 9 лет и 8 месяцев заключения, а мужчине — 9 лет и 10 месяцев. Прокуратура ранее заявляла, что во время судебного разбирательства полностью доказала вину обоих обвиняемых в совершенных преступлениях.

Следователи на месте преступления.

Убийство ребенка

Трагедия произошла в Пересыпском районе Одессы, когда полицейские обнаружили в квартире тело мальчика возрастом 1 год и 3 месяца. Малыш проживал вместе с сестренкой, 18-летней матерью и ее 44-летним сожителем, который ранее много лет провел в тюрьме за имущественные преступления. Во время следствия установили, что ребенок получил тяжелые ожоги из-за недосмотра матери. Мальчик потерял сознание и имел проблемы с дыханием, но взрослые не обратились к медикам. Спасти его уже было невозможно — он умер от ожоговой болезни, осложненной жировой эмболией.

Полицейские проводят следственные действия.

Чтобы скрыть смерть малыша, сожитель матери завернул тело в пленку, положил в сумку и спрятал в морозильник. Там оно пролежало около двух недель, пока его не нашли правоохранители.

Двухлетнюю девочку, которая также жила в квартире, сейчас воспитывает ее биологический отец.

