В Одессе тело ребенка обнаружили в морозильной камере

Полицейские работают на месте происшествия в Одессе, где нашли тело ребенка в морозилке. Фото: Нацполиция

В Одессе полицейские нашли тело малолетнего мальчика, которое обнаружили в морозильной камере одной из квартир в Пересыпском районе. На месте происшествия работают правоохранители, ведется следствие.

Об этом в субботу, 1 февраля, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

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Ужасное происшествие произошло в Пересыпском районе Одессы. В одной из квартир полицейские обнаружили тело мальчика в возрасте 1 год и 3 месяца в морозильной камере.

Как выяснили следователи, ребенок проживал вместе со своей 18-летней матерью и ее 44-летним сожителем, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В квартире также находилась старшая сестра мальчика, которой всего два года.

Полиция уже задержала мать и ее сожителя, с ними работают следователи. Тем временем двухлетнюю девочку изъяли из семьи и временно поместили в больницу.

Какое наказание грозит

По данному факту начато уголовное производство по статье умышленное убийство малолетнего ребенка. Это преступление наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы. Сейчас тело мальчика направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти.

Напомним, одесские полицейские задержали 19-летнего рецидивиста, который ограбил женщину. Также мы писали, что в Полтавской области задержали мужчину, который сегодня утром убил военного территориального центра комплектования.