В Одесі тіло дитини виявили у морозильній камері

Поліцейські працюють на місці події в Одесі, де знайшли тіло дитини в морозилці. Фото: Нацполіція

В Одесі поліцейські знайшли тіло малолітнього хлопчика виявили у морозильній камері однієї з квартир у Пересипському районі. На місці події працюють правоохоронці, ведеться слідство.

Про це у суботу, 1 лютого, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

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В Одесі знайшли тіло дитини

Жахлива подія сталася у Пересипському районі Одеси. В одній із квартир поліцейські виявили тіло хлопчика віком 1 рік і 3 місяці у морозильній камері.

Як з’ясували слідчі, дитина проживала разом зі своєю 18-річною матір’ю та її 44-річним співмешканцем, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. У квартирі також перебувала старша сестра хлопчика, якій лише два роки.

Поліція вже затримала матір та її співмешканця, з ними працюють слідчі. Тим часом дворічну дівчинку вилучили з сім’ї та тимчасово помістили до лікарні.

Яке покарання загрожує

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за статтею умисне вбивство малолітньої дитини. Цей злочин карається позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі. Наразі тіло хлопчика направлено на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті.

Нагадаємо, одеські поліцейські затримали 19-річного рецидивіста, який пограбував жінку. Також ми писали, що у Полтавській області затримали чоловіка, який сьогодні вранці вбив військового територіального центру комплектування.