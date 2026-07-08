На Одесчине обнаружили тело 10-летней девочки, утонувшей в море

Водолазы ищут тело девочки. Фото иллюстративное: ГСЧС Одесской области

Мария Луценко Редактор

В Одесской области завершились поиски 10-летней Софии Потемкиной, пропавшей в море более двух недель назад. Тело девочки нашли у побережья недалеко от города Южное. Его уже направили на судебно-медицинскую экспертизу. Обстоятельства трагедии устанавливают правоохранительные органы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

Найденное тело

Тело 10-летней Софии Потемкиной местные жители обнаружили 7 июля у берега в районе города Южное. Спасатели извлекли его из воды и передали для проведения судебно-медицинской экспертизы, которая должна установить окончательную причину смерти.

Исчезновение девочки

Девочка пропала 19 июня во время отдыха на стихийном пляже возле села Сичавка Южновской общины. По предварительным данным правоохранителей, она вместе с прабабушкой зашла в море купаться. Из-за сильного течения ребенка на надувном круге начало быстро уносить от берега.

Прабабушка пыталась спасти Софию, однако сделать этого не смогла. Сразу после исчезновения начались масштабные поисково-спасательные работы, но найти ребенка живым не удалось.

Правоохранители также напомнили, что трагедия произошла на стихийном пляже, где отдых и купание запрещены.

Трагедии на воде

В ГСЧС отмечают, что количество трагических случаев на водоемах продолжает расти. С начала 2026 года в Одесской области утонули уже как минимум 14 человек, среди них — четверо детей. По словам спасателей, чаще всего причинами трагедий становятся купание на стихийных пляжах, игнорирование правил безопасности и недостаточный присмотр за детьми.

Специалисты призывают отдыхать только на официально оборудованных пляжах, не оставлять детей у воды без присмотра даже на мгновение и постоянно напоминать им об опасности водоемов.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе скончался 10-месячный мальчик, которого, по предварительным данным, молодые родители ненадолго оставили одного дома. Медики боролись за жизнь ребенка, однако спасти его не удалось. После трагедии выяснилось, что семья еще раньше попала в поле зрения социальных служб.

Также Новини.LIVE писали, что в Одесской области от рук собственной матери погиб младенец. Женщина по неосторожности задушила ребенка. Она признала свою вину. Ей назначили наказание, однако она не попала за решетку.