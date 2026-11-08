Девушка в теплом свитере. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесской области в ближайшие дни погода будет переменчивой. После прохладных ночей с местными заморозками температура будет постепенно повышаться. Сначала осадков не ожидается, однако впоследствии пойдут дожди и усилится ветер. На побережье море останется спокойным, а погодные условия будут безопасными.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе 9 ноября

В понедельник, 9 ноября, в Одессе будет переменная облачность, однако дождей не прогнозируется. Ветер переменного направления, слабый, со скоростью 3–8 м/с. Ночью температура воздуха составит +0…+2 °C. Днем воздух прогреется до +6…+8 °C.

Погода в Одесской области 9 ноября

На территории области 9 ноября также ожидается переменная облачность без осадков. Ветер будет менять направление; его скорость составит 3–8 м/с. Ночью температура будет колебаться от −3 до +2 °C, а днём поднимется до +5…+10 °C. На дорогах области ночью и утром местами возможна дымка. Видимость составит 1–2 километра.

Погода на побережье Одесской области

Вдоль морского побережья 9 ноября прогнозируется северо-восточный ветер со скоростью 6–11 м/с. Волна на море будет небольшой, а уровень воды останется в безопасных пределах. Температура воздуха ночью составит 0…+5 °C, днём +6…+11 °C. Температура морской воды составит +10…+11 °C. Синоптики оценивают погодные условия на побережье как безопасные.

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Погода в ближайшие дни

Во вторник, 10 ноября, в Одесской области ожидается переменная облачность без значительных осадков. Ночью и утром местами образуется туман. Ветер юго-восточный, 5–10 м/с. Температура ночью составит от +2…-3 °C, на побережье будет теплее — +5…+7 °C. Днем воздух прогреется до +6…+11 °C.

В среду, 11 ноября, погода изменится. Прогнозируется облачность с прояснениями и умеренный дождь. Ветер будет южным, а днём сменится на северо-западный. Местами его порывы будут достигать 15–18 м/с. Ночью температура составит +3…+8 °C, днём +8…+13 °C.

В четверг, 12 ноября, местами пройдет небольшой дождь. Ночью ожидается +1…+6 °C, днем +9…+14 °C. В пятницу, 13 ноября, также возможны небольшие дожди. При этом станет значительно теплее: ночью прогнозируют +6…+11 °C, а днем температура поднимется до +14…+19 °C.

Новини.LIVE сообщали, что отопительный сезон в Одессе начнется 9 ноября. Сначала тепло будут подавать в учреждения социальной сферы, в частности школы, детские сады и больницы. После этого постепенно будут запускать крупные объекты теплоснабжения.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как одесситы готовятся к зиме и возможным перебоям со светом и теплом. Горожане запасаются всем необходимым для автономного быта, хотя часть людей больше всего опасается длительного отсутствия отопления.

Также Новини.LIVE рассказывали, планируют ли одесситы уезжать из города в преддверии зимы. Большинство опрошенных решили остаться дома, несмотря на угрозу обстрелов и возможные перебои со светом и теплом.