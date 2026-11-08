Дівчина в теплому светрі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Одещині найближчими днями погода буде мінливою. Після прохолодних ночей із місцевими заморозками температура поступово підвищуватиметься. Спочатку опадів не очікується, проте згодом прийдуть дощі та посилиться вітер. На узбережжі море залишатиметься спокійним, а погодні умови будуть безпечними.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі 9 листопада

У понеділок, 9 листопада, в Одесі буде мінлива хмарність, проте дощів не прогнозують. Вітер змінних напрямків, слабкий, зі швидкістю 3–8 м/с. Уночі температура повітря становитиме +0…+2 °C. Удень повітря прогріється до +6…+8 °C.

Погода в Одеській області 9 листопада

На території області 9 листопада також очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер змінюватиме напрямок; його швидкість становитиме 3–8 м/с. Уночі температура коливатиметься від −3 до +2 °C, а вдень підніметься до +5…+10 °C. На дорогах області вночі та вранці місцями можливий серпанок. Видимість становитиме 1–2 кілометри.

Погода на узбережжі Одещини

Уздовж морського узбережжя 9 листопада прогнозують північно-східний вітер зі швидкістю 6–11 м/с. Хвилювання моря буде легким, а рівень води залишатиметься в безпечних межах. Температура повітря вночі становитиме 0…+5 °C, удень +6…+11 °C. Морська вода матиме температуру +10…+11 °C. Синоптики оцінюють погодні умови на узбережжі як безпечні.

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Погода найближчими днями

У вівторок, 10 листопада, на Одещині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Уночі та вранці місцями утвориться туман. Вітер південно-східний, 5–10 м/с. Температура вночі становитиме від +2...-3 °C, на узбережжі буде тепліше — +5…+7 °C. Удень повітря прогріється до +6…+11 °C.

У середу, 11 листопада, погода зміниться. Прогнозують хмарність із проясненнями та помірний дощ. Вітер буде південним, а вдень зміниться на північно-західний. Місцями його пориви сягатимуть 15–18 м/с. Уночі температура становитиме +3…+8 °C, удень +8…+13 °C.

У четвер, 12 листопада, місцями пройде невеликий дощ. Уночі очікується +1…+6 °C, удень +9…+14 °C. У п'ятницю, 13 листопада, також можливі невеликі дощі. Водночас стане значно тепліше: вночі прогнозують +6…+11 °C, а вдень температура підніметься до +14…+19 °C.

Новини.LIVE повідомляли, що опалювальний сезон в Одесі розпочнеться 9 листопада. Спочатку тепло подаватимуть до закладів соціальної сфери, зокрема шкіл, дитячих садків і лікарень. Після цього поступово запускатимуть великі об'єкти теплопостачання.

Раніше Новини.LIVE писали, що як одесити готуються до зими та можливих перебоїв зі світлом і теплом. Містяни запасаються необхідним для автономного побуту, хоча частина людей найбільше побоюється тривалої відсутності опалення.

Також Новини.LIVE розповідали, чи планують одесити виїжджати з міста напередодні зими. Більшість опитаних вирішили залишатися вдома, попри загрозу обстрілів і можливі перебої зі світлом та теплом.