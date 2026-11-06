Люди на пляжі під час шторму. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі та Одеській області 7 листопада очікується сильний північно-західний вітер із поривами до 15–17 м/с. Через негоду синоптики оголосили жовтий рівень небезпечності. Вдень місцями пройде невеликий дощ, а на узбережжі Чорного моря прогнозують значне хвилювання. Температура повітря вдень становитиме 3–8° тепла.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в області

У суботу, 7 листопада, на Одещині буде хмарно з проясненнями. Вночі істотних опадів не очікується, а вдень місцями пройде невеликий дощ. Вітер північно-західний, зі швидкістю 9–14 м/с. Протягом доби можливі пориви до 15–17 м/с. Температура повітря в області вночі коливатиметься від 2° морозу до 3° тепла, вдень становитиме 3–8° тепла.

Прогноз для Одеси

В Одесі вночі стовпчики термометрів покажуть 1–3° тепла, вдень повітря прогріється до 5–7°. Уночі істотних опадів не буде. Вдень можливий невеликий дощ.

Небезпека на узбережжі

Окреме попередження стосується узбережжя Одещини. Там прогнозують північно-західний вітер зі швидкістю 15–20 м/с. Також очікується значне хвилювання моря. Температура морської води становитиме 11–12°. Повітря вночі прогріється до 0–5° тепла, а вдень — до 3–8°.

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Як уберегтися від негоди

Через сильні пориви вітру жителям Одеси та області радять бути обережними. За можливості варто обмежити перебування на вулиці під час негоди. Також рекомендують:

не ходити під деревами, рекламними щитами та іншими нестійкими конструкціями;

не залишати автомобілі поблизу дерев і ліній електропередач;

щільно зачиняти вікна та двері балконів;

триматися подалі від конструкцій, які можуть пошкодитися через сильний вітер.

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