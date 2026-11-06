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Главная Одесса Сильный ветер с дождями накроют Одессу и область: объявлен желтый уровень

Сильный ветер с дождями накроют Одессу и область: объявлен желтый уровень

Ua ru
6 ноября 2026 18:47
Погода в Одессе и области 7 ноября: прогноз и ветер Новини.LIVE
Люди на пляже во время шторма. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе и Одесской области 7 ноября ожидается сильный северо-западный ветер с порывами до 15–17 м/с. Из-за непогоды синоптики объявили желтый уровень опасности. Днём местами пройдёт небольшой дождь, а на побережье Чёрного моря прогнозируется значительное волнение. Температура воздуха днём составит 3–8° тепла.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей.

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Погода в области

В субботу, 7 ноября, в Одесской области будет облачно с прояснениями. Ночью существенных осадков не ожидается, а днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный, со скоростью 9–14 м/с. В течение суток возможны порывы до 15–17 м/с. Температура воздуха в области ночью будет колебаться от 2° мороза до 3° тепла, днем составит 3–8° тепла.

Прогноз для Одессы

В Одессе ночью столбики термометров покажут 1–3° тепла, днём воздух прогреется до 5–7°. Ночью существенных осадков не будет. Днём возможен небольшой дождь.

Опасность на побережье

Отдельное предупреждение касается побережья Одесской области. Там прогнозируется северо-западный ветер со скоростью 15–20 м/с. Также ожидается значительное волнение моря. Температура морской воды составит 11–12°. Воздух ночью прогреется до 0–5° тепла, а днем — до 3–8°.

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Вдоль побережья уровни моря останутся безопасными. В то же время днем в Днепро-Бугском лимане возможно кратковременное понижение уровня воды.

Как уберечься от непогоды

Из-за сильных порывов ветра жителям Одессы и области советуют быть осторожными. По возможности стоит ограничить пребывание на улице во время непогоды. Также рекомендуют:

  • не ходить под деревьями, рекламными щитами и другими неустойчивыми конструкциями;
  • не оставлять автомобили вблизи деревьев и линий электропередач;
  • плотно закрывать окна и двери балконов;
  • держаться подальше от конструкций, которые могут повредиться из-за сильного ветра.

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Одесса Одесская область Новости Одессы прогноз погоды Шторм-Одесса
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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