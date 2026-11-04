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Головна Одеса Перші морози вдарять по Одещині: на завтра оголосили шторм

Перші морози вдарять по Одещині: на завтра оголосили шторм

Ua ru
4 листопада 2026 18:37
Погода в Одесі та області 5 листопада: вітер і мороз Новини.LIVE
Люди на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одеській області вночі та вранці 5 листопада очікується сильний вітер уздовж узбережжя, а також значне хвилювання моря. Синоптики також прогнозують перші морози. У деяких районах області температура опуститься до -1 °С. Опадів не передбачається. Через небезпечні погодні явища оголосили попередження першого рівня.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Штормове попередження на Одещині

Вночі та вранці 5 листопада вздовж узбережжя Одеської області очікується північний вітер зі швидкістю 12–17 м/с. Такі погодні умови відповідають першому рівню небезпечності (жовтому).

Крім того, вночі прогнозують значне хвилювання моря. У Дніпро-Бузькому лимані можливе короткочасне зниження рівня води.

Прогноз для Одеси та області

За прогнозом синоптиків, у регіоні буде хмарно з проясненнями. Опадів не очікується. Вітер північно-західний, 9–14 м/с. Температура повітря вночі становитиме від -1° до +4°, а вдень стовпчики термометрів покажуть +4...+9°.

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В Одесі вночі очікується +2...+4°, вдень повітря прогріється до +6...+8°. На дорогах області видимість буде доброю.

Поради для мешканців

Під час сильного вітру мешканцям Одещини радять бути обережними та за можливості не виходити без нагальної потреби на вулицю. Варто триматися подалі від рекламних конструкцій, ліній електропередач, дерев і хитких споруд, адже пориви вітру можуть ламати гілки та зривати предмети.

Також рекомендується: 

  • щільно зачиняти вікна та балконні двері; 
  • прибрати з балконів і подвір'їв речі, які може підхопити вітер; 
  • не паркувати автомобілі під деревами, біля рекламних щитів і старих будівель; 
  • не ходити поблизу будівельних майданчиків та аварійних конструкцій; 
  • бути особливо уважними під час руху дорогами.

Якщо ви помітили обірвані дроти або пошкоджені конструкції, не наближайтеся до них і повідомте відповідні служби.

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Одеса Одеська область морози Новини Одеси прогноз погоди
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

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