Люди на улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесской области ночью и утром 5 ноября ожидается сильный ветер вдоль побережья, а также значительное волнение моря. Синоптики также прогнозируют первые морозы. В некоторых районах области температура опустится до -1 °С. Осадков не предвидится. В связи с опасными погодными явлениями объявлено предупреждение первого уровня.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Штормовое предупреждение в Одесской области

Ночью и утром 5 ноября вдоль побережья Одесской области ожидается северный ветер со скоростью 12–17 м/с. Такие погодные условия соответствуют первому уровню опасности (желтому).

Кроме того, ночью прогнозируется значительное волнение моря. В Днепро-Бугском лимане возможно кратковременное понижение уровня воды.

Прогноз для Одессы и области

По прогнозу синоптиков, в регионе будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный, 9–14 м/с. Температура воздуха ночью составит от -1° до +4°, а днем столбики термометров покажут +4...+9°.

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В Одессе ночью ожидается +2...+4°, днём воздух прогреется до +6...+8°. На дорогах области видимость будет хорошей.

Советы жителям

Во время сильного ветра жителям Одесской области рекомендуется быть осторожными и по возможности не выходить на улицу без крайней необходимости. Следует держаться подальше от рекламных конструкций, линий электропередач, деревьев и шатких сооружений, ведь порывы ветра могут ломать ветки и срывать предметы.

Также рекомендуется:

плотно закрывать окна и балконные двери;

убрать с балконов и дворов вещи, которые может унести ветер;

не парковать автомобили под деревьями, возле рекламных щитов и старых зданий;

не ходить вблизи строительных площадок и аварийных конструкций;

быть особенно внимательными при движении по дорогам.

Если вы заметили оборванные провода или поврежденные конструкции, не приближайтесь к ним и сообщите в соответствующие службы.

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