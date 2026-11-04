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Главная Одесса Первые морозы обрушатся на Одесчину: на завтра объявлен шторм

Первые морозы обрушатся на Одесчину: на завтра объявлен шторм

Ua ru
4 ноября 2026 18:37
Погода в Одессе и области 5 ноября: ветер и мороз Новини.LIVE
Люди на улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесской области ночью и утром 5 ноября ожидается сильный ветер вдоль побережья, а также значительное волнение моря. Синоптики также прогнозируют первые морозы. В некоторых районах области температура опустится до -1 °С. Осадков не предвидится. В связи с опасными погодными явлениями объявлено предупреждение первого уровня.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Штормовое предупреждение в Одесской области

Ночью и утром 5 ноября вдоль побережья Одесской области ожидается северный ветер со скоростью 12–17 м/с. Такие погодные условия соответствуют первому уровню опасности (желтому).

Кроме того, ночью прогнозируется значительное волнение моря. В Днепро-Бугском лимане возможно кратковременное понижение уровня воды.

Прогноз для Одессы и области

По прогнозу синоптиков, в регионе будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный, 9–14 м/с. Температура воздуха ночью составит от -1° до +4°, а днем столбики термометров покажут +4...+9°.

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В Одессе ночью ожидается +2...+4°, днём воздух прогреется до +6...+8°. На дорогах области видимость будет хорошей.

Советы жителям

Во время сильного ветра жителям Одесской области рекомендуется быть осторожными и по возможности не выходить на улицу без крайней необходимости. Следует держаться подальше от рекламных конструкций, линий электропередач, деревьев и шатких сооружений, ведь порывы ветра могут ломать ветки и срывать предметы.

Также рекомендуется:

  • плотно закрывать окна и балконные двери;
  • убрать с балконов и дворов вещи, которые может унести ветер;
  • не парковать автомобили под деревьями, возле рекламных щитов и старых зданий;
  • не ходить вблизи строительных площадок и аварийных конструкций;
  • быть особенно внимательными при движении по дорогам.

Если вы заметили оборванные провода или поврежденные конструкции, не приближайтесь к ним и сообщите в соответствующие службы.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как одесситы готовятся к зиме и возможным перебоям со светом и теплом. Горожане запасаются всем необходимым для автономного быта, хотя часть людей больше всего опасается длительного отсутствия отопления.

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Одесса Одесская область морозы Новости Одессы прогноз погоды
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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