Агропоселок для переселенцев из Донецкой области построят в Одесской области

Модульные дома для переселенцев. Фото иллюстративное: Исполнительный комитет Первомайского городского совета

В Одесской области планируют создать агрогород для переселенцев из Донецкой области. Идея предусматривает не только строительство жилья, но и создание условий для работы и полноценной жизни. На территории планируется разместить социальные, производственные и логистические объекты. Проект призван помочь людям адаптироваться на новом месте и одновременно поддержать развитие местного аграрного сектора.

Об этом сообщает AgroWeek, передает Новини.LIVE.

Что планируется

Концепция агрогородка предусматривает комплексное развитие территории. Там могут появиться жилые дома различного формата, рассчитанные на семьи переселенцев. Отдельно планируется обустроить необходимую инженерную инфраструктуру. Речь идет о дорогах, водоснабжении и энергоснабжении. Также в населенном пункте должны быть предусмотрены школа, детский сад и медицинские пункты.

Важной частью проекта станет создание рабочих мест. Для этого планируется развивать производственные и логистические мощности, связанные с аграрным сектором. Для жителей также могут организовать обучение и программы, которые помогут с трудоустройством.

Новые возможности

Агрогород рассматривается как возможность для переселенцев не просто получить жилье, а начать новую жизнь в благоустроенной общине. В то же время проект может дать толчок местной экономике и создать дополнительные рабочие места. Впрочем, для реализации замысла понадобятся значительные финансовые ресурсы и четкое взаимодействие между всеми сторонами. При планировании также важно учесть потребности местных жителей и самих переселенцев.

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Особое внимание придётся уделить экологическим требованиям и особенностям климата Одесской области. От того, насколько продуманным будет проект на этапе подготовки, будет зависеть его дальнейшая жизнеспособность.

Сколько ВПЛ в Одесской области

Отметим, что, согласно данным Министерства социальной политики, по состоянию на конец 2025 года в Одесской области зарегистрировано 222 009 ВПЛ. При этом в Одессе — более 135 тысяч человек. Подавляющее большинство переселенцев прибыли из Херсонской, Николаевской, Донецкой, Луганской и Запорожской областей.

Как сообщали Новини.LIVE, в этом году уборка урожая в Одесской области проходит совсем не просто. Аграриям приходится одновременно бороться с нехваткой рабочей силы и техники, дорогостоящим топливом, обстрелами и риском пожаров на полях. От результатов уборки зерновых зависит не только работа аграриев, но и продовольственная безопасность страны, экспортный потенциал и цены на хлеб для украинцев.

Также Новини.LIVE сообщали, что судовладельцы временно приостановили заход судов в черноморские порты Украины из-за роста угрозы российских атак. Государство не вводило ограничений на движение, а решения принимают сами операторы. В то же время правительство работает над решениями по возобновлению судоходства.