ВНа Одесчине пьяный мужчина избил школьницу и совершил насилие

Главная Одесса На Одесчине пьяный мужчина избил школьницу и совершил насилие

На Одесчине пьяный мужчина избил школьницу и совершил насилие

Дата публикации 25 апреля 2026 15:04
Задержание правонарушителя. Фото иллюстративное: Одесская областная прокуратура

В Одесской области суд первой инстанции вынес приговор мужчине, которого признали виновным в тяжком преступлении против несовершеннолетней девушки. За содеянное ему назначили десять лет лишения свободы. Происшествие произошло летом прошлого года в одном из населенных пунктов региона.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Изнасилование школьницы в Одесской области

По информации Нацполиции, к правоохранителям обратилась 36-летняя женщина и рассказала, что ее 15-летняя дочь сообщила об изнасиловании взрослым мужчиной.

Следователи установили, что днем на окраине села, где проживает семья, к девушке, которая пасла скот, подошел 48-летний житель соседней общины. По данным следствия, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Сначала мужчина заговорил с ребенком, а затем применил физическую силу и совершил преступление.

После обращения матери правоохранители оперативно разыскали подозреваемого и задержали его. На время следствия суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Читайте также:

Какое наказание за насилие

Суд признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде 10 лет заключения. Сейчас приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Одесской области к 15 годам тюрьмы приговорили серийного насильника детей. Мужчина знакомился с мальчиками на улице, возле дворов или детских площадок, после чего приглашал к себе. Потерпевшим обещал поиграть на телефоне, посмотреть мультфильмы, угостить сладостями или дать деньги. Следователи собрали доказательства к по меньшей мере 13 эпизодам в отношении детей разного возраста.

Также Новини.LIVE писали, что в Одесской области мужчина совершал насилие над падчерицей. По данным следствия, издевательства начались, когда девочке было десять лет, и продолжались до ее совершеннолетия. Житель Одесской области оставался с ребенком наедине и совершал действия сексуального характера. Свои поступки он фиксировал на видео, которыми впоследствии запугивал потерпевшую

Кроме этого, Новини.LIVE информировали, что в Одессе дядя годами совершал насилие над племянницей. Мужчина приглашал племянницу к себе домой и там совершал против нее сексуальное насилие. Первые преступления были совершены, когда девочке было всего семь лет, а последние - в одиннадцать.

дети Новости Одессы насилие судебные решения
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
