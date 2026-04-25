На Одещині п'яний чоловік побив школярку і вчинив насильство

Затримання правопорушника. Фото ілюстративне: Одеська обласна прокуратура

В Одеській області суд першої інстанції виніс вирок чоловікові, якого визнали винним у тяжкому злочині проти неповнолітньої дівчини. За скоєне йому призначили десять років позбавлення волі. Подія сталася влітку минулого року в одному з населених пунктів регіону.

Зґватування школярки на Одещині

За інформацією Нацполіції, до правоохоронців звернулася 36-річна жінка і розповіла, що її 15-річна донька повідомила про зґвалтування дорослим чоловіком.

Слідчі встановили, що вдень на околиці села, де проживає родина, до дівчини, яка випасала худобу, підійшов 48-річний житель сусідньої громади. За даними слідства, він перебував у стані алкогольного сп’яніння. Спочатку чоловік заговорив із дитиною, а згодом застосував фізичну силу та вчинив злочин.

Після звернення матері правоохоронці оперативно розшукали підозрюваного та затримали його. На час слідства суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Яке покарання за насильство

Суд визнав обвинуваченого винним та призначив йому покарання у виді 10 років ув’язнення. Наразі вирок ще не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що на Одещині до 15 років в'язниці засудили серійного насильника дітей. Чоловік знайомився з хлопчиками на вулиці, біля дворів або дитячих майданчиків, після чого запрошував до себе. Потерпілим обіцяв пограти на телефоні, подивитися мультфільми, пригостити солодощами або дати гроші. Слідчі зібрали докази до щонайменше 13 епізодів щодо дітей різного віку.

Також Новини.LIVE писали, що на Одещині чоловік вчиняв насильство над падчеркою. За даними слідства, знущання розпочалися, коли дівчинці було десять років, і тривали до її повноліття. Житель Одещини залишався з дитиною наодинці та вчиняв дії сексуального характеру. Свої вчинки він фіксував на відео, якими згодом залякував потерпілу

Крім цього, Новини.LIVE інформували, що в Одесі дядько роками вчиняв насилля над племінницею. Чоловік запрошував племінницю до себе додому і там вчиняв проти неї сексуальне насильство. Перші злочини були скоєні, коли дівчинці було лише сім років, а останні — в одинадцять.