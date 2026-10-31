Задержан нарушитель границы. Фото иллюстративное: ГБР

В Одесской области пограничник женился на женщине с инвалидностью, чтобы уволиться со службы и уехать за границу. После свадьбы мужчина получил увольнение и отсрочку от мобилизации, однако в Молдову так и не добрался. Его задержали на границе, а впоследствии суд вынес приговор обоим участникам схемы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на приговор суда от 27 октября 2026 года.

Реклама

Свадьба ради увольнения

Согласно материалам суда, в начале февраля 2025 года штаб-сержант пограничной службы предложил знакомой женщине с инвалидностью II группы заключить фиктивный брак. Мужчина хотел уволиться со службы под предлогом необходимости постоянно ухаживать за женой. Женщина согласилась и передала ему свои документы. Она работала воспитательницей в детском саду Болграда, имела инвалидность с детства и воспитывала малолетнего ребенка.

15 марта пара официально зарегистрировала брак в Рени. После свадьбы мужчина подал рапорт, в котором указал, что должен постоянно ухаживать за женой. К заявлению он приложил свидетельство о браке, медицинские заключения и документы о необходимости ухода. Этого оказалось достаточно, чтобы расторгнуть контракт с пограничником. Его уволили со службы, а впоследствии он получил и отсрочку от мобилизации.

До Молдовы не доехали

24 сентября 2025 года супруги прибыли в пункт пропуска «Табаки» на границе с Молдовой. Мужчина собирался пересечь границу в качестве сопровождающего жены с инвалидностью. Однако его задержали правоохранители. Как установил суд, брак был частью заранее согласованного плана. Мужчина женился не ради создания семьи, а чтобы уволиться с военной службы под предлогом ухода за женой. Женщина знала о его намерениях и согласилась помочь.

Читайте также:

Какой приговор вынесли

Суд назначил каждому по пять лет лишения свободы, однако освободил от отбывания наказания с испытательным сроком. Пограничник получил два года испытательного срока, а его жена — один год. В течение испытательного срока мужчина должен отмечаться в органе пробации, сообщать об изменении места жительства или работы и не выезжать за границу без разрешения.

Новини.LIVE сообщали, что в Одессе военный организовал незаконный выезд в Приднестровье за 6 тысяч долларов. По данным следствия, 27-летний мужчина спрятал клиента в специальном отсеке внедорожника, чтобы проехать блокпосты. У границы он объяснил пассажиру, куда идти дальше, и получил деньги. После этого военного задержали правоохранители.

Также Новини.LIVE рассказывали о военнослужащем, который пытался сбежать в Молдову в грузовике. За переправку мужчине пришлось заплатить 7 500 долларов. Его спрятали в специальном тайнике в полуприцепе фуры, которая направлялась к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное". Однако по дороге транспорт остановили пограничники и полицейские, которые обнаружили беглеца.

Кроме того, Новини.LIVE писали о схеме продажи фальшивой инвалидности в Одесской области. По данным следствия, хирург вместе со знакомым предлагали оформить документы об инвалидности за деньги. Обоим было предъявлено подозрение в злоупотреблении влиянием, сопряженном с вымогательством. Им грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.