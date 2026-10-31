Затриманий порушник кордону. Фото ілюстративне: ДБР

На Одещині прикордонник одружився з жінкою з інвалідністю, щоб звільнитися зі служби та виїхати за кордон. Після весілля чоловік отримав звільнення й відстрочку від мобілізації, однак до Молдови так і не дістався. Його затримали на кордоні, а згодом суд виніс вирок обом учасникам схеми.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на вирок суду від 27 жовтня 2026 року.

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Весілля заради звільнення

За матеріалами суду, на початку лютого 2025 року штаб-сержант прикордонної служби запропонував знайомій жінці з інвалідністю II групи укласти фіктивний шлюб. Чоловік хотів звільнитися зі служби під приводом необхідності постійно доглядати за дружиною. Жінка погодилася та передала йому свої документи. Вона працювала вихователькою в дитячому садку Болграда, мала інвалідність із дитинства та виховувала малолітню дитину.

15 березня пара офіційно зареєструвала шлюб у Рені. Після весілля чоловік подав рапорт, у якому зазначив, що повинен постійно доглядати за дружиною. До заяви додав свідоцтво про шлюб, медичні висновки та документи про необхідність догляду. Цього виявилося достатньо, щоб розірвати контракт із прикордонником. Його звільнили зі служби, а згодом він отримав і відстрочку від мобілізації.

До Молдови не доїхали

24 вересня 2025 року подружжя приїхало до пункту пропуску "Табаки" на кордоні з Молдовою. Чоловік збирався перетнути кордон як супроводжувач дружини з інвалідністю. Однак його затримали правоохоронці. Як встановив суд, шлюб був частиною заздалегідь узгодженого плану. Чоловік одружився не заради створення сім'ї, а щоб звільнитися з військової служби під приводом догляду за дружиною. Жінка знала про його наміри та погодилася допомогти.

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Який вирок отримали

Суд призначив кожному по п'ять років позбавлення волі, однак звільнив від відбування покарання з випробуванням. Прикордонник отримав два роки іспитового строку, а його дружина — один рік. Під час іспитового строку чоловік повинен відмічатися в органі пробації, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи та не виїжджати за кордон без дозволу.

Новини.LIVE повідомляли, що в Одесі військовий організував незаконний виїзд до Придністров'я за 6 тисяч доларів. За даними слідства, 27-річний чоловік сховав клієнта у спеціальному відсіку позашляховика, щоб проїхати блокпости. Біля кордону він пояснив пасажиру, куди йти далі, та отримав гроші. Після цього військового затримали правоохоронці.

Також Новини.LIVE розповідали про військовослужбовця, який намагався втекти до Молдови у вантажівці. За переправлення чоловік мав заплатити 7 500 доларів. Його сховали у спеціальному тайнику в напівпричепі фури, яка прямувала до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне". Однак дорогою транспорт зупинили прикордонники та поліцейські, які знайшли втікача.

Крім того, Новини.LIVE писали про схему продажу фальшивої інвалідності на Одещині. За даними слідства, хірург разом зі знайомим пропонували оформити документи про інвалідність за гроші. Обом повідомили про підозру у зловживанні впливом, поєднаному з вимаганням. Їм загрожує до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна.