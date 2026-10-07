В Одесі військовий за 6000 дол. організував переправлення

Затримання військового. Фото: Південне регіональне управління Державної прикордонної служби

В Одесі викрили схему незаконного переправлення чоловіків через державний кордон. Організатором виявився 27-річний військовослужбовець, який за 6000 доларів обіцяв допомогти одеситу потрапити до невизнаного Придністров’я. Для проїзду блокпостів чоловіка сховали у спеціальному відсіку позашляховика.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.

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Деталі схеми

За даними слідства, 27-річний військовослужбовець шукав через месенджери чоловіків призовного віку, яким пропонував допомогти незаконно перетнути державний кордон. Правоохоронці задокументували його домовленість з одеситом. Фігурант повідомив чоловікові, що за 6000 доларів організує його виїзд до невизнаного Придністров’я. Коли "клієнт" погодився, військовий забрав його власним автомобілем в Одесі та вирушив у бік Подільського району.

Схованка у багажнику

Щоб непомітно проїхати блокпости, організатор наказав пасажиру сховатися у спеціально облаштованому таємному відсіку в багажнику позашляховика. Так чоловіка довезли до одного з прикордонних населених пунктів. Там фігурант надав йому детальні вказівки та маршрут для подальшого самостійного переходу кордону пішки.

Після цього організатор отримав обумовлені 6000 доларів. Однак скористатися грошима він не встиг — правоохоронці затримали його "на гарячому".

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Що загрожує

Під час затримання у чоловіка вилучили отримані за незаконну послугу гроші, мобільний телефон та автомобіль. На вилучене майно суд наклав арешт. Слідчі повідомили військовослужбовцю про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Йдеться про організацію незаконного переправлення людей через державний кордон із корисливих мотивів. За цей злочин передбачене покарання до дев’яти років позбавлення волі, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до трьох років та конфіскація майна. Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають.

Інші схеми

На Одещині з початку вересня правоохоронці викрили двох військовослужбовців районних ТЦК та СП, яких підозрюють у вимаганні грошей за вплив на посадовців. Один із них просив 3500 доларів, інший — 2000 доларів. За даними слідства, тимчасовий виконувач обов’язків заступника начальника одного з районних РТЦК та СП запропонував за 3500 доларів допомогти чоловікові зняти його знайомого з розшуку в системі "Оберіг". Другий фігурант, стрілець відділення оповіщення, сам знайшов чоловіка, який перебував у розшуку, та запропонував за 2000 доларів вирішити його мобілізаційні питання через вплив на потрібних посадовців.

Обох військовослужбовців затримали після отримання грошей. Їм повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Першому підозрюваному суд обрав тримання під вартою з правом внесення застави у 800 тисяч гривень. Він скористався цією можливістю. Щодо запобіжного заходу для другого фігуранта питання ще вирішується.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одеській області правоохоронці викрили схему незаконного переправлення військовозобов'язаного через державний кордон. За даними слідства, чоловіка сховали у спеціально облаштованому тайнику в напівпричепі вантажівки, а за виїзд до Молдови він мав заплатити 7 500 доларів.

Також Новини.LIVE писали, що у справі про незаконне утримання та насильство в одному з районних ТЦК на Одещині з’явилися нові підозрювані. Правоохоронці встановили ще чотирьох працівників, яких слідство вважає причетними до злочинів. Їм повідомили про підозру у незаконному позбавленні волі та викраденні людини.