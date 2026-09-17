В Одесі дві медикині за гроші оформили чоловікові інвалідність

Затримана лікарка. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі викрили двох медикинь, які допомагали оформлювати фіктивну інвалідність. Одна з жінок керувала схемою, інша шукала клієнтів і передавала кошти. Поліцейські встановили, що здоровому чоловікові оформили ІІ групу інвалідності, хоча він фактично не проходив лікування в лікарні.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.

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Як працювала схема

За даними слідства, організувала схему психіатриня одного з комунальних медичних закладів Одеси. Їй допомагала медична сестра цього ж закладу. Лікарка координувала госпіталізації, обстеження та оформлення медичних документів. Також вона організовувала передачу грошей і підготовку документів для експертної команди. Медсестра тим часом шукала людей, які хотіли незаконно виїхати за кордон, домовлялася з ними та передавала кошти.

Підроблені документи

Чоловікові пообіцяли допомогти отримати ІІ групу інвалідності, яка могла стати підставою для виїзду за кордон. За підробленими документами він нібито п’ять разів проходив лікування у медзакладі. Насправді він не був госпіталізований і жодного дня там не провів.

Після кожної фіктивної "госпіталізації" чоловік отримував медичні документи, зокрема виписні епікризи. Згодом із ними він звернувся до комісії з оцінювання повсякденного функціонування особи та отримав ІІ групу інвалідності.

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Ціна послуги

За свої послуги медикині отримували гроші частинами на різних етапах. Загалом, за даними поліції, вони одержали понад 2000 доларів та майже 58 тисяч гривень.

Що загрожує

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання та роботи фігуранток, а також у приміщенні комісії. Там вилучили гроші, медичні документи та чорнові записи. 42-річній лікарці та 46-річній медичній сестрі повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Їх підозрюють в одержанні неправомірної вигоди, впливі на прийняття рішення уповноваженою особою та організації незаконного переправлення людини через державний кордон.

Максимальне покарання за інкримінованими статтями — до дев’яти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до трьох років та конфіскацією майна. Суд обрав обом підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Для лікарки визначили заставу майже у п’ять мільйонів гривень, для медсестри — майже один мільйон гривень.

Інші випадки

На Одещині на початку вересня правоохоронці викрили двох військовослужбовців районного ТЦК та СП, яких підозрюють в одержанні грошей за вплив на посадовців. Один із них вимагав 3500 доларів, щоб допомогти чоловікові зняти його знайомого з розшуку в системі "Оберіг". Інший запропонував за 2000 доларів вирішити мобілізаційні питання чоловіка, який також перебував у розшуку.

Обох військовослужбовців затримали після отримання грошей. Їм повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України. За цією статтею їм загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Першому підозрюваному суд обрав тримання під вартою із заставою 800 тисяч гривень, яку він сплатив. Щодо другого запобіжний захід наразі вирішується.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одеській області правоохоронці викрили схему незаконного переправлення військовозобов'язаного через державний кордон. За даними слідства, чоловіка сховали у спеціально облаштованому тайнику в напівпричепі вантажівки, а за виїзд до Молдови він мав заплатити 7 500 доларів.

Також Новини.LIVE писали, що у справі про незаконне утримання та насильство в одному з районних ТЦК на Одещині з’явилися нові підозрювані. Правоохоронці встановили ще чотирьох працівників, яких слідство вважає причетними до злочинів. Їм повідомили про підозру у незаконному позбавленні волі та викраденні людини.