В Одессе две врачи за деньги оформили мужчине инвалидность

Задержанная врач. Фото: Главное управление Национальной полиции Одесской области

В Одессе разоблачили двух медицинских работниц, которые помогали оформлять фиктивную инвалидность. Одна из женщин руководила схемой, другая искала клиентов и передавала деньги. Полицейские установили, что здоровому мужчине оформили II группу инвалидности, хотя он фактически не проходил лечение в больнице.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

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Как работала схема

По данным следствия, схему организовала психиатр одного из муниципальных медицинских учреждений Одессы. Ей помогала медицинская сестра этого же учреждения. Врач координировала госпитализации, обследования и оформление медицинских документов. Также она организовывала передачу денег и подготовку документов для экспертной комиссии. Медсестра тем временем искала людей, которые хотели незаконно выехать за границу, договаривалась с ними и передавала средства.

Поддельные документы

Мужчине пообещали помочь получить II группу инвалидности, которая могла стать основанием для выезда за границу. Согласно поддельным документам, он якобы пять раз проходил лечение в медицинском учреждении. На самом деле он не был госпитализирован и ни одного дня там не провёл.

После каждой фиктивной "госпитализации" мужчина получал медицинские документы, в частности выписные эпикризы. Впоследствии с ними он обратился в комиссию по оценке повседневного функционирования человека и получил II группу инвалидности.

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Стоимость услуги

За свои услуги медики получали деньги частями на разных этапах. В общей сложности, по данным полиции, они получили более 2000 долларов и почти 58 тысяч гривен.

Что грозит

Правоохранители провели обыски по местам жительства и работы фигуранток, а также в помещении комиссии. Там изъяли деньги, медицинские документы и черновые записи. 42-летней врачихе и 46-летней медицинской сестре сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Их подозревают в получении неправомерной выгоды, влиянии на принятие решения уполномоченным лицом и организации незаконного перевода человека через государственную границу.

Максимальное наказание по инкриминируемым статьям — до девяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет и конфискацией имущества. Суд избрал обоим подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. Для врача был установлен залог в размере почти пяти миллионов гривен, для медсестры — почти один миллион гривен.

Другие случаи

В Одесской области в начале сентября правоохранители разоблачили двух военнослужащих районного ТЦК и СП, которых подозревают в получении денег за влияние на должностных лиц. Один из них требовал 3500 долларов, чтобы помочь мужчине снять его знакомого с розыска в системе "Оберег". Другой предложил за 2000 долларов решить мобилизационные вопросы мужчины, который также находился в розыске.

Обоих военнослужащих задержали после получения денег. Им сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины. По этой статье им грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества. Первому подозреваемому суд избрал содержание под стражей с залогом в 800 тысяч гривен, который он внес. В отношении второго вопрос о мере пресечения в настоящее время решается.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одесской области правоохранители раскрыли схему незаконной переправки военнообязанного через государственную границу. По данным следствия, мужчину спрятали в специально оборудованном тайнике в полуприцепе грузовика, а за выезд в Молдову он должен был заплатить 7 500 долларов.

Также Новини.LIVE писали, что в деле о незаконном удержании и насилии в одном из районных ТЦК в Одесской области появились новые подозреваемые. Правоохранители установили личности ещё четырёх сотрудников, которых следствие считает причастными к преступлениям. Им было предъявлено подозрение в незаконном лишении свободы и похищении человека.