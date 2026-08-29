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Головна Одеса Довічна інвалідність: на Одещині хірург торгував довідками

Довічна інвалідність: на Одещині хірург торгував довідками

Ua ru
29 серпня 2026 11:30
Хірурга на Одещині підозрюють у схемі з фальшивою інвалідністю
Затриманий чоловік. Фото: Нацполіція

На Одещині правоохоронці затримали хірурга та його знайомого, яких підозрюють у зловживанні впливом. За даними слідства, лікар пообіцяв за 5 тисяч доларів допомогти чоловіку отримати другу групу інвалідності довічно. Гроші передавали двома частинами.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на поліцію Одеської області.

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Поліція затримала підозрюваного у справі про інвалідність
Правоохоронці проводять слідчі дії у справі. Фото: Національна поліція України

Хірург продавав довідки

За даними поліції Одеської області, до 45-річного хірурга одного з комунальних медзакладів Одеського району звернулася жінка. Вона хотіла проконсультуватися щодо оформлення другої групи інвалідності своєму чоловіку. За версією слідства, лікар заявив, що може вплинути на членів експертної команди, яка оцінює повсякденне функціонування людини. За 5 тисяч доларів він нібито обіцяв позитивне рішення та встановлення другої групи інвалідності довічно. При цьому медик переконував жінку, що без грошей отримати потрібне рішення не вдасться.

Гроші передавали двома частинами

До схеми, як стверджують правоохоронці, хірург залучив свого 55-річного знайомого та представив його жінці як довірену особу. Саме він отримав першу частину грошей — 3 тисячі доларів. Ще 2 тисячі доларів, за даними слідства, під час наступної зустрічі забрав уже сам лікар. Після документування передачі грошей обох чоловіків затримали. Під час обшуків правоохоронці вилучили речі, які можуть мати значення для розслідування.

Обшуки у справі про інвалідність за п'ять тисяч доларів
Правоохоронці під час затримання одного з фігурантів справи. Фото: Національна поліція України 

Що загрожує підозрюваним

Хірургу та його знайомому повідомили про підозру у зловживанні впливом, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди та вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Суд уже обрав обом запобіжні заходи. У разі доведення вини чоловікам загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Раніше Новини.LIVE писали, що в Одеській області правоохоронці викрили схему незаконного переправлення військовозобов'язаного через державний кордон. За даними слідства, чоловіка сховали у спеціально облаштованому тайнику в напівпричепі вантажівки, а за виїзд до Молдови він мав заплатити 7 500 доларів.

Також Новини.LIVE повідомляли, що на Одещині правоохоронці затримали агента ФСБ, який, за даними слідства, допомагав Росії готувати ракетні удари по південних регіонах України. Чоловік збирав координати військових і логістичних об'єктів, а також намагався встановити GPS-трекер на військовий бензовоз, коли його викрили.

медики інвалідність Новини Одеси мобілізація довідка війна
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець

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