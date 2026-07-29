На Одещині викрили командира, який залучив 83 військових до будівництва приватного будинку

Поліцейський. Фото: Facebook/Руслан Кравченко

В Одеській області правоохоронці викрили командира військової частини, якого підозрюють у незаконному використанні підлеглих для будівництва власного будинку. За даними слідства, протягом кількох місяців військовослужбовці замість виконання службових обов'язків працювали на приватному будівництві.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає Новини.LIVE.

Що встановило слідство в Одещині

Під час обшуку на території будівництва правоохоронці виявили 83 військовослужбовців, які виконували будівельні роботи. Крім того, слідство зафіксувало використання військового вантажного транспорту для перевезення будівельних матеріалів, що, за версією правоохоронців, свідчить про системний характер порушень.

Затримання підозрюваного. Фото: Facebook/Руслан Кравченко

У прокуратурі наголошують, що такі дії є не лише незаконним використанням державного майна та людських ресурсів, а й негативно впливають на боєготовність підрозділу, адже військових відволікали від виконання їхніх безпосередніх завдань під час війни.

Поліція і військові на будівництві. Фото: Facebook/Руслан Кравченко

Командира, який має звання майора, затримали. За процесуального керівництва Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону йому повідомили про підозру за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України — перевищення військовою службовою особою влади або службових повноважень. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Читайте також:

Поліція і військові на будівництві. Фото: Facebook/Руслан Кравченко

Руслан Кравченко наголосив, що закон є однаковим для всіх незалежно від посади, військового звання чи службових повноважень.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одеській області правоохоронці викрили схему незаконного переправлення військовозобов'язаного через державний кордон. За даними слідства, чоловіка сховали у спеціально облаштованому тайнику в напівпричепі вантажівки, а за виїзд до Молдови він мав заплатити 7 500 доларів.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Одещині правоохоронці затримали агента ФСБ, який, за даними слідства, допомагав Росії готувати ракетні удари по південних регіонах України. Чоловік збирав координати військових і логістичних об'єктів, а також намагався встановити GPS-трекер на військовий бензовоз, коли його викрили.