Хирурга на Одесчине подозревают в схеме с фальшивой инвалидностью

Задержанный мужчина. Фото: Нацполиция

В Одесской области правоохранители задержали хирурга и его знакомого, которых подозревают в злоупотреблении влиянием. По данным следствия, врач пообещал за 5 тысяч долларов помочь мужчине получить вторую группу инвалидности пожизненно. Деньги передавали двумя частями.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на полицию Одесской области.

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Правоохранители проводят следственные действия по делу. Фото: Национальная полиция Украины

Хирург продавал справки

По данным полиции Одесской области, к 45-летнему хирургу одного из муниципальных медучреждений Одесского района обратилась женщина. Она хотела проконсультироваться по поводу оформления второй группы инвалидности для своего мужа. По версии следствия, врач заявил, что может повлиять на членов экспертной комиссии, которая оценивает повседневную жизнедеятельность человека. За 5 тысяч долларов он якобы обещал положительное решение и присвоение второй группы инвалидности пожизненно. При этом медик убеждал женщину, что без денег получить нужное решение не удастся.

Деньги передавали двумя частями

К схеме, как утверждают правоохранители, хирург привлек своего 55-летнего знакомого и представил его женщине как доверенное лицо. Именно он получил первую часть денег — 3 тысячи долларов. Еще 2 тысячи долларов, по данным следствия, во время следующей встречи забрал уже сам врач. После фиксации передачи денег обоих мужчин задержали. В ходе обысков правоохранители изъяли вещи, которые могут иметь значение для расследования.

Правоохранители во время задержания одного из фигурантов дела. Фото: Национальная полиция Украины

Что грозит подозреваемым

Хирургу и его знакомому сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием, сопряженном с вымогательством неправомерной выгоды и совершенном по предварительному сговору группой лиц. Суд уже избрал обоим меры пресечения. В случае доказательства вины мужчинам грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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