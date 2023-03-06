Женщина потребовала 16 тысяч гривен за положительные результаты "проверки продукции"

Фельдшер из эпидемиологического надзора выдавала фальшивые справки. Ее задержали при получении неправомерной выгоды от предпринимателя.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

"Следователи установили, что между физическим лицом-предпринимателем и государственным учреждением был заключен договор о предоставлении услуг по проведению лабораторных исследований продукции, которая готовится в торговом павильоне мужчины. После очередного отбора проб и смывов фельдшер пригласила с предпринимателя четыре тысячи гривен за выдачу результатов санитарно-микробиологических исследований без обнаружения в них бактерии группы кишечной палочки. Кроме того, женщина сообщила гражданину, что в случае предоставления ей аналогичной суммы ежемесячно, в дальнейшем она сможет производить и направлять средствами электронной связи положительные результаты исследований без соответствующих манипуляций", — говорится в сообщении.

При реализации имеющейся информации правоохранители разоблачили правонарушительницу "на горячем", сразу после передачи ей оговоренной суммы за четыре месяца сразу в размере 16 тысяч гривен. Вещественные доказательства у фигурантки изъяли.

"Собрав достаточно доказательств, следователи полиции под процессуальным руководством Суворовской окружной прокуратуры сообщили медику о подозрении в получении работником предприятия, не являющегося должностным лицом, неправомерной выгоды, за совершение каких-либо действий с использованием положения, занимаемого работником, в интересах того, кто предоставляет такую выгоду", — рассказала старший следователь следственного отделения территориального подразделения полиции Елена Сарсакова.

Что угрожает нарушительнице

Преступление квалифицируется по ч. 3 ст. 354 Уголовного кодекса Украины и наказывается штрафом от двухсот пятидесяти до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от ста до двухсот часов, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Продолжается следствие.

Напомним, полицейские задокументировали, как уроженец Николаевской области дважды продал опасные предметы, получив за них прибыль. За содеянное ему грозит до семи лет лишения свободы.