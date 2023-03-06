Видавала фальшиві довідки: в Одесі затримали фельдшерку
Фельдшерка з епідеміологічного нагляду видавала фальшиві довідки. Її затримали під час отримання неправомірної вигоди від підприємця.
Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.
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"Слідчі встановили, що між фізичною особою-підприємцем та державною установою був укладений договір про надання послуг щодо проведення лабораторних досліджень продукції, яка готується в торговельному павільйоні чоловіка. Після чергового відбору проб і змивів, фельдшерка запросила з підприємця чотири тисячі гривень за видачу результатів санітарно-мікробіологічних досліджень без виявлення в них бактерії групи кишкової палички. Крім того, жінка повідомила громадянину, що у разі надання їй аналогічної суми щомісяця, в подальшому вона зможе виготовляти та направляти засобами електронного зв’язку позитивні результати досліджень без відповідних маніпуляцій", — йдеться у повідомленні.
Під час реалізації наявної інформації правоохоронці викрили правопорушницю "на гарячому", одразу після передачі їй обумовленої суми за чотири місяці одразу в розмірі 16 тисяч гривень. Речові докази у фігурантки вилучили.
"Зібравши достатньо доказів, слідчі поліції під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури повідомили медику про підозру в одержанні працівником підприємства, який не є службовою особою, неправомірної вигоди, за вчинення будь-яких дій з використанням становища, яке займає працівник, в інтересах того, хто надає таку вигоду", — розповіла старша слідча слідчого відділення територіального підрозділу поліції Олена Сарсакова.
Що загрожує порушниці
Злочин кваліфікується за ч. 3 ст. 354 Кримінального кодексу України і карається штрафом від двохсот п’ятдесяти до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста до двохсот годин, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк. Підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Триває слідство.
Нагадаємо, поліцейські задокументували, як уродженець Миколаївщини двічі продав небезпечні предмети, отримавши за них прибуток. За скоєне йому загрожує до семи років позбавлення волі.