В Одессе военный за 6000 долл. организовал переправку

Задержание военнослужащего. Фото: Южное региональное управление Государственной пограничной службы

В Одессе раскрыли схему незаконной переправки мужчин через государственную границу. Организатором оказался 27-летний военнослужащий, который за 6000 долларов обещал помочь одесситу попасть в непризнанное Приднестровье. Для проезда через блокпосты мужчину спрятали в специальном отсеке внедорожника.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

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Детали схемы

По данным следствия, 27-летний военнослужащий искал через мессенджеры мужчин призывного возраста, которым предлагал помочь незаконно пересечь государственную границу. Правоохранители зафиксировали его договоренность с одесситом. Фигурант сообщил мужчине, что за 6000 долларов организует его выезд в непризнанное Приднестровье. Когда «клиент» согласился, военный забрал его на собственном автомобиле в Одессе и направился в сторону Подольского района.

Укрытие в багажнике

Чтобы незаметно проехать блокпосты, организатор приказал пассажиру спрятаться в специально оборудованном тайном отсеке в багажнике внедорожника. Так мужчину довезли до одного из приграничных населенных пунктов. Там фигурант дал ему подробные инструкции и маршрут для дальнейшего самостоятельного перехода границы пешком.

После этого организатор получил оговоренные 6000 долларов. Однако воспользоваться деньгами он не успел — правоохранители задержали его «на горячем».

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Что грозит

Во время задержания у мужчины изъяли деньги, полученные за незаконную услугу, мобильный телефон и автомобиль. На изъятое имущество суд наложил арест. Следователи сообщили военнослужащему о подозрении по части 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины. Речь идет об организации незаконной переправки людей через государственную границу из корыстных побуждений. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до девяти лет, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и конфискация имущества. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются.

Другие схемы

В Одесской области с начала сентября правоохранители разоблачили двух военнослужащих районных ТЦК и СП, которых подозревают в вымогательстве денег за влияние на должностных лиц. Один из них просил 3500 долларов, другой — 2000 долларов. По данным следствия, временно исполняющий обязанности заместителя начальника одного из районных РТЦК и СП предложил за 3500 долларов помочь мужчине снять его знакомого с розыска в системе "Оберег". Второй фигурант, стрелок отделения оповещения, сам нашел мужчину, находившегося в розыске, и предложил за 2000 долларов решить его мобилизационные вопросы, оказав влияние на нужных должностных лиц.

Обоих военнослужащих задержали после получения денег. Им сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества. В отношении первого подозреваемого суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 800 тысяч гривен. Он воспользовался этой возможностью. Вопрос о мере пресечения для второго фигуранта еще решается.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одесской области правоохранители раскрыли схему незаконной переправки военнообязанного через государственную границу. По данным следствия, мужчину спрятали в специально оборудованном тайнике в полуприцепе грузовика, а за выезд в Молдову он должен был заплатить 7 500 долларов.

Также Новини.LIVE писали, что в деле о незаконном удержании и насилии в одном из районных ТЦК в Одесской области появились новые подозреваемые. Правоохранители установили личности ещё четырёх сотрудников, которых следствие считает причастными к преступлениям. Им было предъявлено подозрение в незаконном лишении свободы и похищении человека.