Пантеон, который планируют построить в Одесской области. Фото: Иван Русев/Facebook

В Одесской области планируют создать мемориальный комплекс в честь дельфинов, погибших в результате российской агрессии. Эта инициатива призвана не только сохранить память о морских животных, но и напомнить о последствиях войны для Черного моря. Между тем на побережье за последние две недели обнаружили останки ещё пяти китообразных.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на эколога Ивана Русева.

Реклама

Пантеон памяти дельфинов

Национальный природный парк "Тузловские лиманы" приступает к реализации идеи создания мемориального монумента "Пантеон памяти дельфинов", погибших в результате российской агрессии. Это место должно стать символом памяти о десятках тысяч черноморских китообразных, чьи жизни унесла война. В то же время пантеон будет нести просветительскую цель: напоминать об ответственности людей перед природой и о непоправимых последствиях военных действий для морских экосистем.

По замыслу авторов, мемориал будет содержать несколько важных символов. Он увековечит память о погибших дельфинах, даст голос природе, которая не может рассказать о своих страданиях, и будет напоминать о необходимости восстановления Черного моря.

Для создания этого пространства планируется использовать свет, природные материалы и открытое пространство. Они будут символизировать надежду на восстановление морской жизни после экологических последствий войны.

Читайте также:

Почему гибнут дельфины

Черное море является домом для трех видов китообразных: афалин, белобочек и азовских дельфинов. Однако полномасштабная война создала для них серьезную угрозу. Среди факторов, влияющих на морских животных, — мощные взрывы, использование военных сонаров и химическое загрязнение воды. Все это наносит ущерб морской экосистеме и приводит к гибели китообразных.

Масштабы потерь продолжают фиксировать и на побережье Одесской области. В ходе мониторинга территории национального парка "Тузловские лиманы" и прилегающих участков песчаного пересыпа за последние две недели были обнаружены тела и останки ещё пяти морских животных.

Память о морских обитателях

Инициаторы подчеркивают, что пантеон создают не только для чествования погибших животных. Он должен стать напоминанием о том, насколько уязвима дикая природа и как человеческая деятельность может изменять целые экосистемы.

Посетители смогут провести у мемориала несколько минут, послушать шум лиманов и почувствовать близость Черного моря. Авторы идеи надеются, что это место поможет привлечь внимание к защите морских животных и необходимости сохранения природного богатства для будущих поколений.

Количество и виды дельфинов

В Черном мореобитают три вида китообразных: морская свинья (азовка), белобочий дельфин и афалина. По информации ученого Павла Гольдина, у каждого из них есть собственный черноморский подвид. По результатам авиационного учета 2019 года в море насчитывалось не менее 258 тысяч морских свиней, 119 тысяч белобочек и почти 23 тысячи афалин. Белобочки преимущественно обитают в открытом море, тогда как морские свиньи и афалины чаще встречаются у побережья.

Все три вида находятся под угрозой. Среди основных опасностей — рыболовные сети, в которых животные запутываются во время поиска пищи, а также загрязнение воды промышленными отходами и химическими веществами. Согласно исследованиям, до 2019 года ежегодно в черноморских сетях гибли или попадали в ловушку не менее 11 800 морских свиней, а в отдельные годы это число достигало 20 тысяч.

После начала полномасштабного вторжения к этим угрозам добавились последствия боевых действий. Российские военные корабли, подводные лодки, ракетные удары и взрывы создают сильный подводный шум. Поскольку китообразные используют звуки для ориентации, поиска пищи и общения, такие условия нарушают их привычное поведение. Мощные взрывы также могут травмировать морских животных.

Как сообщали Новини.LIVE, в июне на побережье Национального природного парка "Тузловские лиманы" в Одесской области обнаружили 55 погибших дельфинов. Кроме того, возле Одессы обнаруживали контуженных животных.

Также Новини.LIVE писали, что в мае на побережье Черного моря в пределах Национального природного парка "Тузловские лиманы" нашли останки погибшего дельфина-азовки. Это был первый случай гибели азовки, зафиксированный в этом году на территории национального парка.