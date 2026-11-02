Пантеон, який хочуть зробити на Одещин. Фото: Іван Русев/Facebook

На Одещині хочуть створити меморіальний простір на честь дельфінів, які загинули через російську агресію. Ініціатива має не лише зберегти пам’ять про морських тварин, а й нагадувати про наслідки війни для Чорного моря. Тим часом на узбережжі за останні два тижні виявили рештки ще п’ятьох китоподібних.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на еколога Івана Русева.

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Пантеон пам’яті дельфінів

Національний природний парк "Тузлівські лимани" розпочинає втілювати ідею створення меморіального монумента "Пантеон пам’яті дельфінів", які загинули внаслідок російської агресії. Це місце має стати символом пам’яті про десятки тисяч чорноморських китоподібних, життя яких забрала війна. Водночас пантеон матиме просвітницьку мету: нагадуватиме про відповідальність людей перед природою та непоправні наслідки воєнних дій для морських екосистем.

У задумі авторів, меморіал матиме кілька важливих символів. Він увічнюватиме пам’ять про загиблих дельфінів, даватиме голос природі, яка не може розповісти про власні страждання, та нагадуватиме про необхідність відновлення Чорного моря.

Для створення простору планують використовувати світло, природні матеріали та відкритий простір. Вони символізуватимуть надію на відновлення морського життя після екологічних наслідків війни.

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Чому гинуть дельфіни

Чорне море є домівкою для трьох видів китоподібних: афалін, білобочок та азовок. Проте повномасштабна війна створила для них серйозну загрозу. Серед чинників, які впливають на морських тварин, — потужні вибухи, використання військових сонарів та хімічне забруднення води. Усе це завдає шкоди морській екосистемі та призводить до загибелі китоподібних.

Масштаби втрат продовжують фіксувати й на узбережжі Одещини. Під час моніторингу території національного парку "Тузлівські лимани" та прилеглих ділянок піщаного пересипу за останні два тижні знайшли тіла й рештки ще п’ятьох морських тварин.

Пам’ять про морських мешканців

Ініціатори наголошують, що пантеон створюють не лише для вшанування загиблих тварин. Він має стати нагадуванням про те, наскільки вразливою є дика природа та як людська діяльність може змінювати цілі екосистеми.

Відвідувачі зможуть провести біля меморіалу кілька хвилин, послухати шум лиманів і відчути близькість Чорного моря. Автори ідеї сподіваються, що це місце допоможе привернути увагу до захисту морських тварин і необхідності збереження природного багатства для наступних поколінь.

Кількість і види дельфінів

У Чорному морі мешкають три види китоподібних: морська свиня (азовка), дельфін-білобочка та афаліна. За інформацією науковця Павла Гольдіна, кожен із них має власний чорноморський підвид. За результатами авіаційного обліку 2019 року, у морі налічували щонайменше 258 тисяч морських свиней, 119 тисяч білобочок і майже 23 тисячі афалін. Білобочки переважно тримаються відкритого моря, тоді як морські свині та афаліни частіше зустрічаються біля узбережжя.

Усі три види перебувають під загрозою. Серед основних небезпек — рибальські сітки, у яких тварини заплутуються під час пошуку їжі, та забруднення води промисловими відходами й хімічними речовинами. За дослідженнями, до 2019 року щороку в чорноморських сітках гинули або потрапляли в пастку щонайменше 11 800 морських свиней, а в окремі роки ця кількість сягала 20 тисяч.

Після початку повномасштабного вторгнення до цих загроз додалися наслідки бойових дій. Російські військові кораблі, підводні човни, ракетні удари та вибухи створюють сильний підводний шум. Оскільки китоподібні використовують звуки для орієнтування, пошуку їжі та спілкування, такі умови порушують їхню звичну поведінку. Потужні вибухи також можуть травмувати морських тварин.

Як повідомляли Новини.LIVE, за червень на узбережжі Національного природного парку "Тузлівські лимани" на Одещині виявили 55 загиблих дельфінів. Крім того, біля Одеси виявляли контужених тварин.

Також Новини.LIVE писали, що у травні, на узбережжі Чорного моря в межах Національного природного парку "Тузлівські лимани" знайшли рештки загиблого дельфіна-азовки. Це був перший випадок загибелі азовки, зафіксований цього року на території нацпарку.