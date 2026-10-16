На Одесчине после атак РФ вспыхнули масштабные пожары: есть раненые
В ночь на 16 октября российские войска нанесли удары по гражданской инфраструктуре Одесской области. В результате ударов пострадали четыре человека. На одном из предприятий вспыхнул масштабный пожар. Спасателям приходилось прерывать тушение из-за угрозы повторных атак. Утром под удар попали и частные дома.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.
Атака на Одесскую область
Российские войска нанесли удары по гражданской инфраструктуре Одесской области. Под обстрелом оказались объект энергетики и предприятие по производству бытовой продукции. На предприятии возник масштабный пожар, здания получили значительные повреждения. В результате обстрела пострадали четверо работников.
После ударов на место прибыли спасатели. Однако тушение пожаров затрудняли постоянные воздушные тревоги и угроза повторных атак. Из-за опасности пожарным приходилось несколько раз прерывать работу и уходить в укрытие. Несмотря на это, все пожары удалось ликвидировать.
Поврежденные дома
Утром россияне вновь атаковали Одесскую область. В результате очередного удара повреждены семь частных жилых домов. На этот раз обошлось без пострадавших.
Восстановление электроснабжения
Из-за ночной вражеской атаки в части Белгород-Днестровского района отсутствует электричество. Как только позволила обстановка с безопасностью, специалисты приступили к ремонтным работам.
Работа спасателей
Всего к ликвидации последствий российских атак привлечено более 70 спасателей ГСЧС. На данный момент пожары потушены, однако на местах обстрелов продолжают работать соответствующие службы.
Что известно об атаках
В ночь на 16 октября российские беспилотники угрожали нескольким районам Одесской области. Первую воздушную тревогу объявили в 01:33 в Белгород-Днестровском районе. В 01:48 опасность распространилась на Одесский район. После короткого перерыва, в 02:06, там снова объявили тревогу, а в 02:12 угроза возникла также в Березовском и Подольском районах.
Новая волна тревог началась после 03:00. Сначала опасность объявили в Белгород-Днестровском районе, затем — в Одесском, Березовском и Подольском. В 04:02 к ним присоединился Болградский район. В большинстве этих районов отбой объявили в 04:23, однако в Подольском угроза сохранялась до 04:39.
Ближе к утру, в 05:16, воздушная тревога вновь прозвучала в Одесском районе. В течение следующих 40 минут опасность распространилась на Березовский, Раздельнянский, Подольский и Белгород-Днестровский районы. В части области тревоги продолжались до 07:06. Последнюю, согласно приведенной хронологии, объявили в 07:12 в Подольском районе, а отбой прозвучал в 07:31.
Как сообщали Новини.LIVE, 15 октября Россия нанесла удар реактивным «шахедом» по магазину в Одесской области. Часть здания разрушена, повреждены находившиеся рядом автомобили. В результате атаки пострадали три человека. На месте работают необходимые службы, которые оказывают помощь раненым и ликвидируют последствия обстрела.
Также Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 15 октября российские войска атаковали Одесскую область. В Одесском районе повреждения получили два многоэтажных дома. В частности, в 21-этажном доме частично повреждена нежилая квартира на 17-м этаже. Еще в одном, 25-этажном доме, пострадал балкон квартиры на 15-м этаже.