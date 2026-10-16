Разрушенный, ужасающий вид дома. Фото: Одесская ОВА

В ночь на 16 октября российские войска нанесли удары по гражданской инфраструктуре Одесской области. В результате ударов пострадали четыре человека. На одном из предприятий вспыхнул масштабный пожар. Спасателям приходилось прерывать тушение из-за угрозы повторных атак. Утром под удар попали и частные дома.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

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Сообщение об атаке. Фото: скриншот из Telegram

Атака на Одесскую область

Российские войска нанесли удары по гражданской инфраструктуре Одесской области. Под обстрелом оказались объект энергетики и предприятие по производству бытовой продукции. На предприятии возник масштабный пожар, здания получили значительные повреждения. В результате обстрела пострадали четверо работников.

Пожар на месте попадания. Фото: ГСЧС Одесской области

После ударов на место прибыли спасатели. Однако тушение пожаров затрудняли постоянные воздушные тревоги и угроза повторных атак. Из-за опасности пожарным приходилось несколько раз прерывать работу и уходить в укрытие. Несмотря на это, все пожары удалось ликвидировать.

Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС Одесской области

Поврежденные дома

Утром россияне вновь атаковали Одесскую область. В результате очередного удара повреждены семь частных жилых домов. На этот раз обошлось без пострадавших.

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Частный дом после атаки. Фото: Одесская ОВА

Восстановление электроснабжения

Из-за ночной вражеской атаки в части Белгород-Днестровского района отсутствует электричество. Как только позволила обстановка с безопасностью, специалисты приступили к ремонтным работам.

Работа спасателей

Всего к ликвидации последствий российских атак привлечено более 70 спасателей ГСЧС. На данный момент пожары потушены, однако на местах обстрелов продолжают работать соответствующие службы.

Что известно об атаках

В ночь на 16 октября российские беспилотники угрожали нескольким районам Одесской области. Первую воздушную тревогу объявили в 01:33 в Белгород-Днестровском районе. В 01:48 опасность распространилась на Одесский район. После короткого перерыва, в 02:06, там снова объявили тревогу, а в 02:12 угроза возникла также в Березовском и Подольском районах.

Новая волна тревог началась после 03:00. Сначала опасность объявили в Белгород-Днестровском районе, затем — в Одесском, Березовском и Подольском. В 04:02 к ним присоединился Болградский район. В большинстве этих районов отбой объявили в 04:23, однако в Подольском угроза сохранялась до 04:39.

Ближе к утру, в 05:16, воздушная тревога вновь прозвучала в Одесском районе. В течение следующих 40 минут опасность распространилась на Березовский, Раздельнянский, Подольский и Белгород-Днестровский районы. В части области тревоги продолжались до 07:06. Последнюю, согласно приведенной хронологии, объявили в 07:12 в Подольском районе, а отбой прозвучал в 07:31.

Как сообщали Новини.LIVE, 15 октября Россия нанесла удар реактивным «шахедом» по магазину в Одесской области. Часть здания разрушена, повреждены находившиеся рядом автомобили. В результате атаки пострадали три человека. На месте работают необходимые службы, которые оказывают помощь раненым и ликвидируют последствия обстрела.

Также Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 15 октября российские войска атаковали Одесскую область. В Одесском районе повреждения получили два многоэтажных дома. В частности, в 21-этажном доме частично повреждена нежилая квартира на 17-м этаже. Еще в одном, 25-этажном доме, пострадал балкон квартиры на 15-м этаже.