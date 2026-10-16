Зруйнований жах будинку. Фото: Одеська ОВА

В ніч на 16 жовтня, російські війська атакували цивільну інфраструктуру Одещини. Унаслідок ударів постраждали четверо людей. На одному з підприємств спалахнула масштабна пожежа. Рятувальникам доводилося переривати гасіння через загрозу повторних атак. Вранці під удар потрапили й приватні будинки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

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Повідомлення про атаку. Фото: скриншот із Telegram

Атака на Одещину

Російські війська завдали ударів по цивільній інфраструктурі Одеської області. Під атакою опинилися об'єкт енергетики та підприємство з виготовлення побутової продукції. На підприємстві виникла масштабна пожежа, будівлі зазнали значних руйнувань. Унаслідок обстрілу постраждали четверо працівників.

Пожежа на місці влучання. Фото: ДСНС Одещини

Після ударів на місця прибули рятувальники. Однак гасіння пожеж ускладнювали постійні повітряні тривоги та загроза повторних атак. Через небезпеку вогнеборцям доводилося кілька разів зупиняти роботу й відходити в укриття. Попри це, всі пожежі вдалося ліквідувати.

Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС Одещини

Пошкоджені будинки

Вранці росіяни знову атакували Одеську область. Унаслідок чергового удару пошкоджено сім приватних житлових будинків. Цього разу обійшлося без постраждалих.

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Приватний будинок після атаки. Фото: Одеська ОВА

Відновлення світла

Через нічну ворожу атаку світло відсутнє в частині Білгород-Дністровського району. Щойно дозволила безпекова ситуація, фахівці взялися до ремонтних робіт.

Робота рятувальників

Загалом до ліквідації наслідків російських атак залучили понад 70 рятувальників ДСНС. Наразі пожежі загасили, однак на місцях обстрілів продовжують працювати відповідні служби.

Що відомо про атаки

У ніч проти 16 жовтня російські безпілотники загрожували кільком районам Одеської області. Першу повітряну тривогу оголосили о 01:33 у Білгород-Дністровському районі. О 01:48 небезпека поширилася на Одеський район. Після короткої перерви, о 02:06, там знову оголосили тривогу, а о 02:12 загроза виникла також у Березівському та Подільському районах.

Нова хвиля тривог розпочалася після 03:00. Спочатку небезпеку оголосили в Білгород-Дністровському районі, згодом — в Одеському, Березівському та Подільському. О 04:02 до них приєднався Болградський район. У більшості цих районів відбій оголосили о 04:23, однак у Подільському загроза зберігалася до 04:39.

Ближче до ранку, о 05:16, повітряна тривога знову пролунала в Одеському районі. Протягом наступних 40 хвилин небезпека поширилася на Березівський, Роздільнянський, Подільський та Білгород-Дністровський райони. У частині області тривоги тривали до 07:06. Останню за наведеною хронологією оголосили о 07:12 у Подільському районі, а відбій пролунав о 07:31.

Як повідомляли Новини.LIVE, 15 жовтня, Росія завдала удару реактивним "шахедом" по магазину на Одещині. Частину будівлі зруйновано, пошкоджені автомобілі, які перебували поруч. Унаслідок атаки постраждали троє людей. На місці працюють необхідні служби, які допомагають пораненим і ліквідовують наслідки обстрілу.

Також Новини.LIVE писали, що у ніч проти 15 жовтня російські війська атакували Одеську область. В Одеському районі пошкоджень зазнали дві багатоповерхівки. Зокрема, у 21-поверховому будинку частково пошкоджена нежитлова квартира на 17-му поверсі. Ще в одному, 25-поверховому будинку, постраждав балкон квартири на 15-му поверсі.