Реактивний «шахед» атакував магазин на Одещині: троє поранених

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Російські війська атакували звичайний магазин на Одещині реактивним ударним безпілотником. Унаслідок удару будівля зазнала руйнувань, також пошкоджені автомобілі. Поранення дістали троє людей. Володимир Зеленський закликав партнерів посилити захист від російських атак і не знімати санкції з РФ.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

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Удар по магазину

Росія завдала удару реактивним "шахедом" по магазину на Одещині. Частину будівлі зруйновано, пошкоджені автомобілі, які перебували поруч. Унаслідок атаки постраждали троє людей. На місці працюють необхідні служби, які допомагають пораненим і ліквідовують наслідки обстрілу.

"Жахливий російський удар реактивним "шахедом" по звичайному магазину на Одещині. Росія продовжує свій кривавий терор", — написав глава держави.

Заклик до партнерів

Президент наголосив, що російські війська продовжують атакувати цивільну інфраструктуру. Під ударами опиняються житлові будинки, магазини, енергетичні об'єкти та інші важливі для населення об'єкти.

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Зеленський закликав міжнародних партнерів допомагати Україні посилювати захист від таких атак. Він також зазначив, що російські обстріли не припиняються ні на годину.

"Фактично постійно під ударами житлові будинки, магазини, енергетика та інша критична інфраструктура. Жодної години тиші", — заявив президент.

Санкції проти Росії

Окремо Володимир Зеленський прокоментував сигнали щодо можливого подальшого послаблення санкцій проти Росії. На його думку, російські атаки свідчать про те, що Москва не збирається зупиняти війну. Президент нагадав, що обмеження запровадили за агресію проти України, а підстав для їх скасування немає, оскільки бойові дії тривають.

"Нічого не змінилось, війна не зупинилась. Санкції не повинні бути зняті", — наголосив Зеленський.

Він також закликав до рішучих дій проти російської агресії та підкреслив, що додаткові фінансові ресурси не повинні допомагати Росії продовжувати вбивства.

"Потрібна сила, і Америка сильніша, ніж російський терор", — заявив президент.