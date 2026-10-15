Реактивный «шахед» атаковал магазин в Одесской области: трое раненых

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Российские войска атаковали обычный магазин в Одесской области с помощью реактивного ударного беспилотника. В результате удара здание было разрушено, также повреждены автомобили. Трое человек получили ранения. Владимир Зеленский призвал партнеров усилить защиту от российских атак и не снимать санкции с РФ.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.

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Удар по магазину

Россия нанесла удар реактивным «шахедом» по магазину в Одесской области. Часть здания разрушена, повреждены находившиеся рядом автомобили. В результате атаки пострадали три человека. На месте работают соответствующие службы, которые оказывают помощь раненым и ликвидируют последствия обстрела.

«Ужасный российский удар реактивным «шахедом» по обычному магазину в Одесской области. Россия продолжает свой кровавый террор», — написал глава государства.

Призыв к партнерам

Президент подчеркнул, что российские войска продолжают атаковать гражданскую инфраструктуру. Под ударами оказываются жилые дома, магазины, энергетические объекты и другие важные для населения объекты.

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Зеленский призвал международных партнеров помогать Украине усиливать защиту от таких атак. Он также отметил, что российские обстрелы не прекращаются ни на час.

«Фактически постоянно под ударами находятся жилые дома, магазины, объекты энергетики и другая критически важная инфраструктура. Ни одного часа затишья», — заявил президент.

Санкции против России

Отдельно Владимир Зеленский прокомментировал сигналы о возможном дальнейшем ослаблении санкций против России. По его мнению, российские атаки свидетельствуют о том, что Москва не собирается останавливать войну. Президент напомнил, что ограничения были введены из-за агрессии против Украины, а оснований для их отмены нет, поскольку боевые действия продолжаются.

«Ничего не изменилось, война не остановилась. Санкции не должны быть сняты», — подчеркнул Зеленский.

Он также призвал к решительным действиям против российской агрессии и подчеркнул, что дополнительные финансовые ресурсы не должны помогать России продолжать убийства.

«Нужна сила, и Америка сильнее, чем российский террор», — заявил президент.