В Одесской области за полгода ввели почти 53 МВт новых энергетических мощностей

Солнечные панели. Фото иллюстративное: winder.ua

Одесская область продолжает развивать собственную генерацию электроэнергии и снижать зависимость от централизованной энергосистемы. В течение первого полугодия 2026 года в регионе ввели в эксплуатацию 52,3 МВт новых генерирующих мощностей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на начальника Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Собственная генерация в Одесской области

Согласно информации Олега Кипера, речь идет о солнечных электростанциях и когенерационных установках, которые обеспечивают громады дополнительной электроэнергией и повышают устойчивость энергосистемы. Наибольшую долю новых мощностей обеспечили солнечные электростанции. За шесть месяцев к энергосистеме области подключили 21,7 МВт промышленных солнечных электростанций.

Еще 10,9 МВт добавили солнечные электростанции, которые жители установили в частных домохозяйствах. Такие установки позволяют владельцам обеспечивать себя электроэнергией, а при наличии соответствующего оборудования — частично работать даже во время аварийных отключений.

Кроме того, в области ввели в эксплуатацию 19,7 МВт когенерационных установок. Они одновременно производят электроэнергию и тепло, что особенно важно для больниц, котельных, объектов водоснабжения и другой критической инфраструктуры.

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"Каждый новый объект — это дополнительная энергонезависимость громад, устойчивость критически важной инфраструктуры и наш вклад в укрепление энергосистемы всей страны", — подчеркнул Олег Кипер.

Удары по энергетической инфраструктуре

Отметим, что развитие собственной генерации стало одним из приоритетов для Одесской области после серии российских ударов по энергетической инфраструктуре. Только с начала 2026 года враг неоднократно атаковал энергообъекты области. 12 января из-за повреждений энергетической инфраструктуры без света остались 33,5 тысячи потребителей. 10 февраля после очередной атаки без электричества остались уже более 95 тысяч абонентов в южной части области. А 12 февраля в результате массированного комбинированного удара часть Одессы осталась без электро-, тепло- и водоснабжения. Перебои затронули почти 300 тысяч потребителей. В конце марта российские беспилотники вновь повредили энергетическую инфраструктуру области, что привело к новым аварийным отключениям электроэнергии.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что следующая зима для Украины может оказаться еще более сложной из-за угрозы новых массированных ударов. Наибольший риск прогнозируется для крупных городов, где проживает больше всего людей и сосредоточено много энергетических объектов. Среди них оказалась и Одесса.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Одессе и области для населения действует единый тариф — 4,32 гривны за один киловатт-час. Именно по этой цене рассчитываются большинство владельцев квартир и частных домов.