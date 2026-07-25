На Одещині за пів року ввели майже 53 МВт нових енергопотужностей

Сонячні панелі. Фото ілюстративне: winder.ua

Одеська область продовжує розвивати власну генерацію електроенергії та зменшувати залежність від централізованої енергосистеми. Протягом першого півріччя 2026 року в регіоні ввели в експлуатацію 52,3 МВт нових генеруючих потужностей.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на начальника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Власна генерація на Одещині

Згідно з інформацією Олега Кіпера, йдеться про сонячні електростанції та когенераційні установки, які забезпечують громади додатковою електроенергією та підвищують стійкість енергосистеми. Найбільшу частку нових потужностей забезпечили сонячні електростанції. За шість місяців до енергосистеми області приєднали 21,7 МВт промислових сонячних електростанцій.

Ще 10,9 МВт додали сонячні електростанції, які мешканці встановили у приватних домогосподарствах. Такі установки дозволяють власникам забезпечувати себе електроенергією, а за наявності відповідного обладнання — частково працювати навіть під час аварійних відключень.

Крім цього, в області ввели в експлуатацію 19,7 МВт когенераційних установок. Вони одночасно виробляють електроенергію та тепло, що особливо важливо для лікарень, котелень, об'єктів водопостачання та іншої критичної інфраструктури.

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"Кожен новий об'єкт — це додаткова енергонезалежність громад, стійкість критичної інфраструктури та наш внесок у посилення енергосистеми всієї країни", — наголосив Олег Кіпер.

Удари по енергетичній інфраструктурі

Зазначимо, що розвиток власної генерації став одним із пріоритетів для Одещини після серії російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Лише з початку 2026 року ворог неодноразово атакував енергооб'єкти області. 12 січня через пошкодження енергетичної інфраструктури без світла залишилися 33,5 тисячі споживачів. 10 лютого після чергової атаки було знеструмлено вже понад 95 тисяч абонентів у південній частині області. А 12 лютого внаслідок масованого комбінованого удару частина Одеси залишилася без електро-, тепло- та водопостачання. Перебої торкнулися майже 300 тисяч споживачів. Наприкінці березня російські безпілотники знову пошкодили енергетичну інфраструктуру області, що спричинило нові аварійні відключення електроенергії.

Раніше Новини.LIVE писали, що наступна зима для України може бути ще складнішою через загрозу нових масованих ударів. Найбільший ризик прогнозують для великих міст, де проживає найбільше людей і зосереджено багато енергетичних об’єктів. Серед них опинилася й Одеса.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в Одесі та області для населення діє єдиний тариф — 4,32 гривні за один кіловат-годину. Саме за цією ціною розраховуються більшість власників квартир і приватних будинків.