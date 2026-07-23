В Одесской области прогремели мощные взрывы: РФ наносит ракетные удары

Дым в небе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 23 июля, в Одесской области прогремели мощные взрывы. Оккупанты в очередной раз нанесли по региону ракетный удар, вероятно, с использованием ракет "Оникс". Взрывы были слышны даже в самом областном центре. На данный момент информации о последствиях нет.

Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает Новини.LIVE.

Сообщение о взрыве в Одессе. Фото: скриншот из Telegram

Взрывы в Одесской области

Сегодня, 23 июля, в Одесской области прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Российские оккупанты обстреляли регион ракетами. Воздушные силы сообщали о баллистических ракетах в направлении Южного и Черноморского районов. Мониторинговые каналы уточняли, что это, вероятно, "Оникс". Информация о последствиях пока отсутствует.

Бомбоубежища в Одессе

Полный перечень убежищ можно посмотреть с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайшая парковка.

Во время тревоги все парковки города должны быть открыты для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

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Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно воспользоваться по другим причинам, следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Как сообщали Новини.LIVE, Россия ночью и на рассвете 22 июля вновь атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. Под ударом оказались жилые дома и гражданская инфраструктура. В результате атаки погибла 61-летняя женщина. Также возникли пожары, имеются разрушения и повреждения газопровода.

Также Новини.LIVE писали, что Россия продолжает регулярно наносить удары по Одесской области. Одними из главных целей остаются порты, гражданские суда и важная инфраструктура. Причина этого заключается не только в географическом положении региона, но и в его большом экономическом значении.