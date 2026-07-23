Потужні вибухи пролунали на Одещині: РФ атакує ракетами

Дим в небі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Зараз, 23 липня, на Одещині пролунали потужні вибухи. Окупанти вчергове спрямували на регіон ракети, ймовірно "Онікс". Їх було чутно і в самому обласному центрі. Наразі інформації про наслідки немає.

Про це повідомляють моніторингові канали, передає Новини.LIVE.

Повідомлення про вибух в Одесі. Фото: скриншот із Telegram

Вибухи на Одещині

Сьогодні, 23 липня, на Одещині прогриміли вибухи під час повітряної тривоги. Російські окупанти регіон ракети. Повітряні сили повідомляли про балістику у напрямку Південного та Чорноморського. Моніторингові канали уточнювали, що це ймовірно "Онікс". Інформація про наслідки наразі відсутня.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

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Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Як повідомляли Новини.LIVE, Росія вночі та на світанку, 22 липня, знову атакувала Одещину ударними безпілотниками. Під ударом опинилися житлові будинки та цивільна інфраструктура. Внаслідок атаки загинула 61-річна жінка. Також виникли пожежі, є руйнування та пошкодження газопроводу.

Також Новини.LIVE писали, що Росія продовжує регулярно завдавати ударів по Одеській області. Одними з головних цілей залишаються порти, цивільні судна та важлива інфраструктура. Причина цього полягає не лише у географічному розташуванні регіону, а й у його великому економічному значенні.