Главная Одесса На Одесчине за месяц одиннадцать человек умерли из-за СПИДа

На Одесчине за месяц одиннадцать человек умерли из-за СПИДа

Дата публикации 11 мая 2026 14:25
Кареты "скорой" помощи. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесской области фиксируют один из самых высоких уровней ВИЧ-инфекции в Украине. В апреле 2026 года в регионе обнаружили десятки новых случаев. Также зафиксированы смерти среди пациентов со СПИДом. Медики призывают не игнорировать тестирование и лечение.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины.

Рост новых случаев ВИЧ

В апреле 2026 года в Одесской области зарегистрировали 65 новых случаев ВИЧ-инфекции. Это 2,8 случая на 100 тысяч населения. Также за этот месяц выявили 29 новых случаев СПИДа — 1,2 на 100 тысяч.

По сравнению с другими регионами, область остается среди лидеров по уровню заболеваемости. Медики связывают это с высокой выявляемостью и распространением инфекции в регионе.

Смертность и общая статистика

За месяц в области от болезней, связанных со СПИДом, умерли 11 человек. Под медицинским наблюдением в Одесской области находятся более 18 тысяч ВИЧ-позитивных людей. Также более 7 тысяч пациентов имеют диагноз СПИД. В Украине в целом под наблюдением врачей находятся более 129 тысяч человек с ВИЧ.

Читайте также:

За период с января по апрель 2026 года в Одесской области зарегистрировали 275 случаев ВИЧ-инфекции (11,8 на 100 тысяч), 118 случаев СПИДа (5,0 на 100 тысяч) и 43 смерти от СПИДа (1,8 на 100 тысяч).

Пути инфицирования и профилактика

Чаще всего ВИЧ передается половым путем. В апреле так инфицировались 504 человека из 579 новых случаев. Еще 71 случай связан с инъекционным употреблением наркотиков. Зафиксировано также два случая передачи от матери к ребенку.

В апреле на учет взяли 14 детей, рожденных ВИЧ-положительными женщинами. Всего под наблюдением находятся 333 таких ребенка. Медики отмечают: раннее тестирование и лечение позволяют жить с ВИЧ полноценно и уменьшают риск передачи вируса другим.

Что такое СПИД и ВИЧ

СПИД — это поздняя стадия ВИЧ-инфекции. Он возникает тогда, когда вирус сильно ослабляет иммунную систему человека. В таком состоянии организм почти не может бороться с инфекциями и некоторыми заболеваниями.

ВИЧ и СПИД — не одно и то же. ВИЧ является вирусом, который постепенно поражает иммунитет, а СПИД — это следствие его длительного развития без лечения. Современная терапия позволяет контролировать вирус и не допустить перехода болезни в эту стадию.

Как сообщали Новини.LIVE, одесситам в возрасте от 40 лет могут бесплатно пройти комплексное обследование. Государство предоставляет 2000 гривен на скрининг через приложение "Дія". Программа помогает выявить опасные болезни еще до появления симптомов. В городе уже расширяют перечень медучреждений, где доступна эта услуга.

Также Новини.LIVE писали, что на фоне усиления мобилизационных процессов все больше людей сталкиваются с необходимостью подтверждения состояния здоровья, оформления отсрочки или обжалования решений ВВК. В то же время процедура вызывает немало вопросов: от перечня необходимых документов до реальных шансов доказать непригодность к службе.

Одесская область ВИЧ СПИД
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
