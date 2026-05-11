На Одещині за місяць одинадцять людей померли через СНІД
На Одещині фіксують один із найвищих рівнів ВІЛ-інфекції в Україні. У квітні 2026 року в регіоні виявили десятки нових випадків. Також зафіксовані смерті серед пацієнтів із СНІДом. Медики закликають не ігнорувати тестування та лікування.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Центр громадського здоров’я України.
Зростання нових випадків ВІЛ
У квітні 2026 року в Одеській області зареєстрували 65 нових випадків ВІЛ-інфекції. Це 2,8 випадку на 100 тисяч населення. Також за цей місяць виявили 29 нових випадків СНІДу — 1,2 на 100 тисяч.
У порівнянні з іншими регіонами, область залишається серед лідерів за рівнем захворюваності. Медики пов’язують це з високою виявлюваністю та поширенням інфекції в регіоні.
Смертність та загальна статистика
За місяць в області від хвороб, пов’язаних зі СНІДом, померли 11 людей. Під медичним наглядом в Одеській області перебувають понад 18 тисяч ВІЛ-позитивних людей. Також понад 7 тисяч пацієнтів мають діагноз СНІД. В Україні загалом під наглядом лікарів перебувають понад 129 тисяч людей із ВІЛ.
За період із січня по квітень 2026 року в Одеській області зареєстрували 275 випадків ВІЛ-інфекції (11,8 на 100 тисяч), 118 випадків СНІДу (5,0 на 100 тисяч) та 43 смерті від СНІДу (1,8 на 100 тисяч).
Шляхи інфікування та профілактика
Найчастіше ВІЛ передається статевим шляхом. У квітні так інфікувалися 504 людини з 579 нових випадків. Ще 71 випадок пов’язаний з ін’єкційним вживанням наркотиків. Зафіксовано також два випадки передачі від матері до дитини.
У квітні на облік взяли 14 дітей, народжених ВІЛ-позитивними жінками. Загалом під наглядом перебувають 333 такі дитини. Медики наголошують: раннє тестування та лікування дозволяють жити з ВІЛ повноцінно і зменшують ризик передачі вірусу іншим.
Що таке СНІД та ВІЛ
СНІД — це пізня стадія ВІЛ-інфекції. Він виникає тоді, коли вірус сильно послаблює імунну систему людини. У такому стані організм майже не може боротися з інфекціями та деякими захворюваннями.
ВІЛ і СНІД — не одне й те саме. ВІЛ є вірусом, який поступово уражає імунітет, а СНІД — це наслідок його тривалого розвитку без лікування. Сучасна терапія дозволяє контролювати вірус і не допустити переходу хвороби у цю стадію.
Як повідомляли Новини.LIVE, одеситам віком від 40 років можуть безкоштовно пройти комплексне обстеження. Держава надає 2000 гривень на скринінг через застосунок "Дія". Програма допомагає виявити небезпечні хвороби ще до появи симптомів. В місті вже розширюють перелік медзакладів, де доступна ця послуга.
Також Новини.LIVE писали, що на тлі посилення мобілізаційних процесів дедалі більше людей стикаються з необхідністю підтвердження стану здоров’я, оформлення відстрочки або ж оскарження рішень ВЛК. Водночас процедура викликає чимало запитань: від переліку необхідних документів до реальних шансів довести непридатність до служби.