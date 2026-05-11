На Одещині за місяць одинадцять людей померли через СНІД

На Одещині фіксують один із найвищих рівнів ВІЛ-інфекції в Україні. У квітні 2026 року в регіоні виявили десятки нових випадків. Також зафіксовані смерті серед пацієнтів із СНІДом. Медики закликають не ігнорувати тестування та лікування.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Центр громадського здоров’я України.

Зростання нових випадків ВІЛ

У квітні 2026 року в Одеській області зареєстрували 65 нових випадків ВІЛ-інфекції. Це 2,8 випадку на 100 тисяч населення. Також за цей місяць виявили 29 нових випадків СНІДу — 1,2 на 100 тисяч.

У порівнянні з іншими регіонами, область залишається серед лідерів за рівнем захворюваності. Медики пов’язують це з високою виявлюваністю та поширенням інфекції в регіоні.

Смертність та загальна статистика

За місяць в області від хвороб, пов’язаних зі СНІДом, померли 11 людей. Під медичним наглядом в Одеській області перебувають понад 18 тисяч ВІЛ-позитивних людей. Також понад 7 тисяч пацієнтів мають діагноз СНІД. В Україні загалом під наглядом лікарів перебувають понад 129 тисяч людей із ВІЛ.

За період із січня по квітень 2026 року в Одеській області зареєстрували 275 випадків ВІЛ-інфекції (11,8 на 100 тисяч), 118 випадків СНІДу (5,0 на 100 тисяч) та 43 смерті від СНІДу (1,8 на 100 тисяч).

Шляхи інфікування та профілактика

Найчастіше ВІЛ передається статевим шляхом. У квітні так інфікувалися 504 людини з 579 нових випадків. Ще 71 випадок пов’язаний з ін’єкційним вживанням наркотиків. Зафіксовано також два випадки передачі від матері до дитини.

У квітні на облік взяли 14 дітей, народжених ВІЛ-позитивними жінками. Загалом під наглядом перебувають 333 такі дитини. Медики наголошують: раннє тестування та лікування дозволяють жити з ВІЛ повноцінно і зменшують ризик передачі вірусу іншим.

Що таке СНІД та ВІЛ

СНІД — це пізня стадія ВІЛ-інфекції. Він виникає тоді, коли вірус сильно послаблює імунну систему людини. У такому стані організм майже не може боротися з інфекціями та деякими захворюваннями.

ВІЛ і СНІД — не одне й те саме. ВІЛ є вірусом, який поступово уражає імунітет, а СНІД — це наслідок його тривалого розвитку без лікування. Сучасна терапія дозволяє контролювати вірус і не допустити переходу хвороби у цю стадію.

