Прокуратура зупинила витрати 23 млн грн на ремонт лікарні на Одещині

В Овідіопольській лікарні скасували договір на капітальний ремонт терапевтичного відділення вартістю 23 мільйони гривень. Угоду уклали ще на початку 2025 року, однак роботи так і не розпочалися. З’ясувалося, що контракт підписали без підтвердженого фінансування та необхідних бюджетних призначень.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Розрив договору

На початку року Овідіопольська лікарня підписала договір із підрядною організацією на капітальний ремонт терапевтичного відділення загальною вартістю 23 млн грн. Попри це, за весь час жодних ремонтних робіт не розпочали. Перевіряючи законність укладення угоди, встановлено, що контракт підписали без підтвердженого фінансування та без необхідних бюджетних призначень. Така практика суперечить вимогам бюджетного законодавства.

Прокуратура в межах своїх повноважень офіційно повідомила керівництво лікарні про виявлені порушення та вимагала їх усунення. Після цього медзаклад розірвав договір із підрядником. У результаті вдалося запобігти безпідставному перерахуванню 23 мільйонів гривень з бюджету.

