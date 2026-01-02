Відео
Головна Одеса Сумнівний ремонт лікарні на Одещині вартістю 23 млн

Сумнівний ремонт лікарні на Одещині вартістю 23 млн

Ua ru
Дата публікації: 2 січня 2026 11:03
Прокуратура зупинила витрати 23 млн грн на ремонт лікарні на Одещині
Лікарня в Овідіополі. Фото: скриншот із Google Maps

В Овідіопольській лікарні скасували договір на капітальний ремонт терапевтичного відділення вартістю 23 мільйони гривень. Угоду уклали ще на початку 2025 року, однак роботи так і не розпочалися. З’ясувалося, що контракт підписали без підтвердженого фінансування та необхідних бюджетних призначень.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Читайте також:

Розрив договору

На початку року Овідіопольська лікарня підписала договір із підрядною організацією на капітальний ремонт терапевтичного відділення загальною вартістю 23 млн грн. Попри це, за весь час жодних ремонтних робіт не розпочали. Перевіряючи законність укладення угоди, встановлено, що контракт підписали без підтвердженого фінансування та без необхідних бюджетних призначень. Така практика суперечить вимогам бюджетного законодавства.

Прокуратура в межах своїх повноважень офіційно повідомила керівництво лікарні про виявлені порушення та вимагала їх усунення. Після цього медзаклад розірвав договір із підрядником. У результаті вдалося запобігти безпідставному перерахуванню 23 мільйонів гривень з бюджету.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі будівлю МВС ремонтуватиме компанія з "плівок Міндіча". Також ми писали, що у Києві без торгів та конкурентів обрали підрядника для ремонту мосту.

Одеса Одеська область
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
