Прокуратура остановила расходы 23 млн грн на ремонт больницы в Одесской области

Больница в Овидиополе. Фото: скриншот из Google Maps

В Овидиопольской больнице отменили договор на капитальный ремонт терапевтического отделения стоимостью 23 миллиона гривен. Соглашение заключили еще в начале 2025 года, однако работы так и не начались. Выяснилось, что контракт подписали без подтвержденного финансирования и необходимых бюджетных назначений.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Разрыв договора

В начале года Овидиопольская больница подписала договор с подрядной организацией на капитальный ремонт терапевтического отделения общей стоимостью 23 млн грн. Несмотря на это, за все время никаких ремонтных работ не начали. Проверяя законность заключения соглашения, установлено, что контракт подписали без подтвержденного финансирования и без необходимых бюджетных назначений. Такая практика противоречит требованиям бюджетного законодательства.

Прокуратура в пределах своих полномочий официально уведомила руководство больницы о выявленных нарушениях и требовала их устранения. После этого медучреждение расторгло договор с подрядчиком. В результате удалось предотвратить безосновательное перечисление 23 миллионов гривен из бюджета.

