Проходження ВЛК в Одесі: хто має право не йти на комісію

Питання проходження військово-лікарської комісії сьогодні залишається одним із найбільш актуальних для військовозобов’язаних. На тлі посилення мобілізаційних процесів дедалі більше людей стикаються з необхідністю підтвердження стану здоров’я, оформлення відстрочки або ж оскарження рішень ВЛК. Водночас процедура викликає чимало запитань: від переліку необхідних документів до реальних шансів довести непридатність до служби.

Що потрібно знати перед проходженням комісії, чи дійсно наявна відстрочка звільняє від ВЛК та як діяти у разі незгоди з висновками лікарів — про це журналісти Новини.LIVE поговорили з юристом Олексієм Шалару.

Проходження ВЛК

Якщо у військовозобов’язаного вже є чинна відстрочка, проходити ВЛК не потрібно — це прямо передбачено нормами. Водночас, якщо особа проходить комісію, необхідно мати при собі всі медичні документи, які підтверджують стан здоров’я.

"У вас з собою повинні бути всі медичні документи, які підтверджують ті чи інші ваші хвороби. І хвороби зараз повинні бути такі, щоб відповідно до 402 наказу міністерства оборони, щоб вони дійсно мали право на визнання того, що вони є невійськовозобов'язані. Тобто списання повне", — наголошує юрист Олексій Шалару.

Питання придатності сьогодні розглядається доволі суворо. Якщо особу визнають придатною до служби в ТЦК та СП або в навчальних центрах, мобілізація може відбутися досить швидко. Тому про медичні документи та їхню відповідність вимогам потрібно подбати заздалегідь.

Оскарження рішень ВЛК

Якщо військовозобов’язаний не згоден із рішенням ВЛК, він має право на його оскарження. Спочатку скарга подається до вищої комісії: рішення територіальної ВЛК переглядає обласна. Якщо ж і з цим рішенням особа не погоджується, питання розглядається на центральному рівні.

"Одеса розглядає, якщо ти потім не згоден з рішенням Одеської ВЛК регіональної, то вже Київ розглядає, остаточно ставить крапку. І лише тоді ви звертаєтесь до суду. Але скажу, що судова практика неоднозначна, тому що суди дивляться лише на процедуру, на порушення процедури проходження ВЛК", — зазначає юрист.

Якщо особу визнають непридатною, це рішення перевіряється вищими інстанціями, а на період перевірки видається відповідна довідка. Дані вносяться до реєстру, щоб особу не мобілізували до остаточного рішення. Лише після завершення всіх етапів формується остаточний статус.

