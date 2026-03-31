Прохождение ВВК в Одессе: кто имеет право не идти на комиссию

Вопрос прохождения военно-врачебной комиссии сегодня остается одним из наиболее актуальных для военнообязанных. На фоне усиления мобилизационных процессов все больше людей сталкиваются с необходимостью подтверждения состояния здоровья, оформления отсрочки или обжалования решений ВВК. В то же время процедура вызывает немало вопросов: от перечня необходимых документов до реальных шансов доказать непригодность к службе.

Что нужно знать перед прохождением комиссии, действительно ли имеющаяся отсрочка освобождает от ВВК и как действовать в случае несогласия с выводами врачей — об этом журналисты Новини.LIVE поговорили с юристом Алексеем Шалару.

Прохождение ВВК

Если у военнообязанного уже есть действующая отсрочка, проходить ВВК не нужно — это прямо предусмотрено нормами. В то же время, если лицо проходит комиссию, необходимо иметь при себе все медицинские документы, подтверждающие состояние здоровья.

"У вас с собой должны быть все медицинские документы, подтверждающие те или иные ваши болезни. И болезни сейчас должны быть такие, чтобы в соответствии с 402 приказом министерства обороны, чтобы они действительно имели право на признание того, что они являются невоеннообязанными. То есть списание полное", — отмечает юрист Алексей Шалару.

Вопрос годности сегодня рассматривается довольно строго. Если лицо признают годным к службе в ТЦК и СП или в учебных центрах, мобилизация может произойти достаточно быстро. Поэтому о медицинских документах и их соответствии требованиям нужно позаботиться заранее.

Обжалование решений ВВК

Если военнообязанный не согласен с решением ВВК, он имеет право на его обжалование. Сначала жалоба подается в высшую комиссию: решение территориальной ВВК пересматривает областная. Если же и с этим решением лицо не соглашается, вопрос рассматривается на центральном уровне.

"Одесса рассматривает, если ты потом не согласен с решением Одесской ВВК региональной, то уже Киев рассматривает, окончательно ставит точку. И только тогда вы обращаетесь в суд. Но скажу, что судебная практика неоднозначна, потому что суды смотрят только на процедуру, на нарушение процедуры прохождения ВВК", — отмечает юрист.

Если лицо признают непригодным, это решение проверяется высшими инстанциями, а на период проверки выдается соответствующая справка. Данные вносятся в реестр, чтобы лицо не мобилизовали до окончательного решения. Только после завершения всех этапов формируется окончательный статус.

