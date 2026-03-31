Прохождение ВВК в Одессе: кто имеет право не идти на комиссию

Дата публикации 31 марта 2026 22:33
Прохождение военно-врачебной комиссии. Фото: иллюстративное/Парламент.UA

Вопрос прохождения военно-врачебной комиссии сегодня остается одним из наиболее актуальных для военнообязанных. На фоне усиления мобилизационных процессов все больше людей сталкиваются с необходимостью подтверждения состояния здоровья, оформления отсрочки или обжалования решений ВВК. В то же время процедура вызывает немало вопросов: от перечня необходимых документов до реальных шансов доказать непригодность к службе.

Что нужно знать перед прохождением комиссии, действительно ли имеющаяся отсрочка освобождает от ВВК и как действовать в случае несогласия с выводами врачей — об этом журналисты Новини.LIVE поговорили с юристом Алексеем Шалару.

Прохождение ВВК

Если у военнообязанного уже есть действующая отсрочка, проходить ВВК не нужно — это прямо предусмотрено нормами. В то же время, если лицо проходит комиссию, необходимо иметь при себе все медицинские документы, подтверждающие состояние здоровья.

"У вас с собой должны быть все медицинские документы, подтверждающие те или иные ваши болезни. И болезни сейчас должны быть такие, чтобы в соответствии с 402 приказом министерства обороны, чтобы они действительно имели право на признание того, что они являются невоеннообязанными. То есть списание полное", — отмечает юрист Алексей Шалару.

Военный на осмотре в больнице. Фото: ZigicDrazen/Depositphotos

Вопрос годности сегодня рассматривается довольно строго. Если лицо признают годным к службе в ТЦК и СП или в учебных центрах, мобилизация может произойти достаточно быстро. Поэтому о медицинских документах и их соответствии требованиям нужно позаботиться заранее.

Обжалование решений ВВК

Если военнообязанный не согласен с решением ВВК, он имеет право на его обжалование. Сначала жалоба подается в высшую комиссию: решение территориальной ВВК пересматривает областная. Если же и с этим решением лицо не соглашается, вопрос рассматривается на центральном уровне.

"Одесса рассматривает, если ты потом не согласен с решением Одесской ВВК региональной, то уже Киев рассматривает, окончательно ставит точку. И только тогда вы обращаетесь в суд. Но скажу, что судебная практика неоднозначна, потому что суды смотрят только на процедуру, на нарушение процедуры прохождения ВВК", — отмечает юрист.

Юрист Алексей Шалару об обжаловании решения ВВК. фото: Новости.LIVE

Если лицо признают непригодным, это решение проверяется высшими инстанциями, а на период проверки выдается соответствующая справка. Данные вносятся в реестр, чтобы лицо не мобилизовали до окончательного решения. Только после завершения всех этапов формируется окончательный статус.

Ранее мы писали, что все больше мужчин ищут способ пройти медицинскую проверку по собственной инициативе — спокойно, законно и без сопровождения ТЦК. Такая возможность действительно предусмотрена действующим порядком, однако остается малоизвестной. Как воспользоваться правом на самостоятельное прохождение военно-врачебной комиссии и почему бюрократические нюансы часто мешают даже в, казалось бы, очевидных случаях увольнения со службы

А также, о том, что житель Балты Одесской области проигнорировал прохождение военно-врачебной комиссии, на которую его хотели отправить представители ТЦК и СП. Поэтому правоохранительные органы открыли на него дело и направили его в суд.

Виктория Яслык - Журналистка, Одесса
Виктория Яслык
