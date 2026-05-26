На Одесчине задержали мэра одного из городов: ему грозит 12 лет

Задержание мэра из Одесской области. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Измаильском районе правоохранители задержали председателя одного из городских советов по подозрению в масштабной коррупции. Чиновник пытался обогатиться на проекте строительства ветровой электростанции, которая должна была обеспечить альтернативным светом южные регионы области. Теперь чиновнику грозит суровый тюремный срок с конфискацией всего имущества.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

Искусственные преграды

Местное предприятие в Одесской области планировало реализовать важный для региона экологический проект и возвести ветровую электростанцию. Для начала работ бизнесменам понадобилось официальное разрешение на удаление зеленых насаждений на участке. Однако руководитель горсовета решил воспользоваться служебным положением для собственной наживы. Он начал намеренно создавать искусственные препятствия, затягивал рассмотрение заявления и придумывал причины, почему документы нельзя согласовать. Впоследствии чиновник прямо заявил, что решит "проблему" только за деньги.

Для маскировки своих действий чиновник разработал систему конспирации. Он приказал передавать деньги двумя частями через доверенное лицо, а конечным пунктом назначения должен был стать анонимный криптокошелек. В целом мэр оценил бумагу на снос почти 300 деревьев в 35 тысяч долларов. Правоохранители пошагово зафиксировали оба транша, и как только городской совет выдал предпринимателям желаемое разрешение, главу задержали.

Что грозит

Прокуроры уже объявили задержанному о подозрении за вымогательство и получение неправомерной выгоды в особо крупном размере. Сейчас решается вопрос о том, где именно он будет находиться на время следствия. За содеянное должностному лицу грозит до 12 лет лишения свободы. Кроме того, закон предусматривает трехлетний запрет занимать руководящие должности и полную конфискацию имущества. Сейчас следствие продолжается, а полиция устанавливает других лиц, которые могли помогать чиновнику в этой схеме.

О ком идет речь

Вероятно речь идет о мэре Килии Вячеславе Чернявском, которого избрали в 2020 году. Он родился 7 февраля 1987 года, имеет высшее образование и является беспартийным. До своего избрания на должность руководителя города мужчина работал заместителем городского головы Килии по вопросам деятельности исполнительных органов.

На местных выборах Чернявский баллотировался как самовыдвиженец и одержал уверенную победу. За него отдали свои голоса более 4,4 тысячи жителей громады, что составило почти половину от всех избирателей. Его ближайший конкурент от партии "Доверяй делам" Александр Кучеренко набрал тогда лишь 24% голосов. Сейчас вероятный фигурант дела проживает в селе Шевченково Измаильского района.

