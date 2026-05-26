В Одеській області затримали мера одного з міст: йому загрожує 12 років

Затримання мера з Одещини. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Ізмаїльському районі правоохоронці затримали голову однієї з міських рад за підозрою в масштабній корупції. Посадовець намагався збагатитися на проєкті будівництва вітрової електростанції, яка мала забезпечити альтернативним світлом південні регіони області. Тепер чиновнику загрожує суворий тюремний термін із конфіскацією всього майна.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.

Штучні перепони

Місцеве підприємство на Одещині планувало реалізувати важливий для регіону екологічний проєкт і звести вітрову електростанцію. Для початку робіт бізнесменам знадобився офіційний дозвіл на видалення зелених насаджень на ділянці. Однак керівник міськради вирішив скористатися службовим становищем задля власної наживи. Він почав навмисно створювати штучні перешкоди, затягував розгляд заяви та вигадував причини, чому документи не можна погодити. Згодом посадовець прямо заявив, що вирішить "проблему" лише за гроші.

Для маскування своїх дій чиновник розробив систему конспірації. Він наказав передавати гроші двома частинами через довірену особу, а кінцевим пунктом призначення мав стати анонімний криптогаманець. Загалом мер оцінив папір на знесення майже 300 дерев у 35 тисяч доларів. Правоохоронці покроково зафіксували обидва транші, і щойно міська рада видала підприємцям бажаний дозвіл, голову затримали.

Що загрожує

Прокурори вже оголосили затриманому про підозру за вимагання та отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Зараз вирішується питання про те, де саме він перебуватиме на час слідства. За скоєне посадовцю загрожує до 12 років позбавлення волі. Крім того, закон передбачає трирічну заборону обіймати керівні посади та повну конфіскацію майна. Наразі слідство триває, а поліція встановлює інших осіб, які могли допомагати чиновнику в цій схемі.

Про кого йдеться

Ймовірно йдеться про мера Кілії В'ячеслава Чернявського, якого обрали у 2020 році. Він народився 7 лютого 1987 року, має вищу освіту і є безпартійним. До свого обрання на посаду керівника міста чоловік працював заступником міського голови Кілії з питань діяльності виконавчих органів.

На місцевих виборах Чернявський балотувався як самовисуванець і здобув впевнену перемогу. За нього віддали свої голоси понад 4,4 тисячі жителів громади, що склало майже половину від усіх виборців. Його найближчий конкурент від партії "Довіряй ділам" Олександр Кучеренко набрав тоді лише 24% голосів. Наразі ймовірний фігурант справи проживає в селі Шевченкове Ізмаїльського району.

