На Одещині чоловік пропонував 5 тис. дол. за виїзд за кордон

Пункт пропуску Паланка-Маяки-Удобне. Фото: Державна прикордонна служба

На Одещині чоловік із великим боргом по аліментах спробував незаконно виїхати за кордон. Його зупинили прикордонники під час перевірки документів. Чоловік намагався вирішити питання хабарем.

Про це повідомляє Новини.LIVЕ з посиланням на Південне регіональне управління Державної прикордонної служби.

Хабар за виїзд

Інцидент стався у пункті пропуску "Маяки — Удобне — Паланка". Під час контролю прикордонники встановили, що 62-річний житель Київщини має обмеження на виїзд з України через борг по аліментах, який перевищує 1 мільйон гривень.

Попри заборону, чоловік намагався потрапити до Молдови. Щоб пройти кордон без перешкод, він запропонував прикордоннику 5 тисяч доларів неправомірної вигоди.

Відмова прикордонника

Військовослужбовець від хабаря відмовився та одразу повідомив про спробу підкупу правоохоронні органи. Чоловіка викрили на місці. За фактом події готують матеріали за статтею про пропозицію неправомірної вигоди службовій особі.

Що загрожує

За спробу підкупу прикордонника чоловіку може загрожувати кримінальна відповідальність за статтею 369 Кримінального кодексу України — "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі". Санкція статті передбачає штраф, обмеження волі або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Інша схема

Ще один випадок спроби підкупу прикордонника раніше викрили на Одещині. За даними поліції, 45-річний житель Болградського району намагався організувати незаконне переправлення військовозобов’язаного до Молдови. За свої "послуги" він хотів отримати 4 тисячі доларів, з яких 3 тисячі планував передати прикордоннику як хабар.

Правоохоронець повідомив про пропозицію керівництву, після чого чоловіка затримали під час передачі частини грошей. Йому повідомили про підозру. За даними слідства, фігуранту загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

