В Одесской области мужчина предлагал 5 тыс. долл. за выезд за границу

Пункт пропуска Паланка-Маяки-Удобное. Фото: Государственная пограничная служба

В Одесской области мужчина с большим долгом по алиментам попытался незаконно выехать за границу. Его остановили пограничники во время проверки документов. Мужчина пытался решить вопрос взяткой.

Об этом сообщает Новини.LIVЕ со ссылкой на Южное региональное управление Государственной пограничной службы.

Взятка за выезд

Инцидент произошел в пункте пропуска "Маяки — Удобное — Паланка". Во время контроля пограничники установили, что 62-летний житель Киевщины имеет ограничения на выезд из Украины из-за долга по алиментам, который превышает 1 миллион гривен.

Несмотря на запрет, мужчина пытался попасть в Молдову. Чтобы пройти границу без препятствий, он предложил пограничнику 5 тысяч долларов неправомерной выгоды.

Отказ пограничника

Военнослужащий от взятки отказался и сразу сообщил о попытке подкупа правоохранительные органы. Мужчину разоблачили на месте. По факту происшествия готовят материалы по статье о предложении неправомерной выгоды должностному лицу.

Что грозит

За попытку подкупа пограничника мужчине может грозить уголовная ответственность по статье 369 Уголовного кодекса Украины — "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу". Санкция статьи предусматривает штраф, ограничение свободы или лишение свободы на срок до четырех лет.

Другая схема

Еще один случай попытки подкупа пограничника ранее разоблачили в Одесской области. По данным полиции, 45-летний житель Болградского района пытался организовать незаконную переправку военнообязанного в Молдову. За свои "услуги" он хотел получить 4 тысячи долларов, из которых 3 тысячи планировал передать пограничнику в качестве взятки.

Правоохранитель сообщил о предложении руководству, после чего мужчину задержали во время передачи части денег. Ему сообщили о подозрении. По данным следствия, фигуранту грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

