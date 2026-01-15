Затримання хабарника за переправлення військовозобов’язаного на Одещині

Затримання чоловіка. Фото: Державна прикордонна служба

На Одещині чоловік пропонував хабар прикордоннику за пропуск військовозобов’язаного до Молдови. Організатор планував отримати 4 тисячі доларів, частину передавши прикордоннику, а частину забрати собі. Підозрюваному повідомили про підозру і обрали запобіжний захід. Йому загрожує позбавлення волі.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Схема втечі

За даними слідства, 45-річний житель Болградського району пообіцяв 29-річному військовозобов’язаному переправити його до Молдови за 4 тисячі доларів. 3 тисячі він пропонував прикордоннику за сприяння у перетині кордону поза пунктами пропуску, а 1 тисячу планував залишити собі. Прикордонник повідомив керівництву про наміри зловмисника.

Поліцейські разом із співробітниками ДПСУ та СБУ задокументували злочин. Коли чоловіки прибули до місця перетину кордону і передали частину грошей — 2 тисячі доларів, організатора затримали. Вилучено кошти та мобільний телефон, на майно накладено арешт.

Що загрожує

Фігуранту повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через кордон та наданні хабаря службовій особі. Максимальне покарання за статтями ККУ — до дев’яти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади та конфіскацією майна. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 266 240 грн.

Щодо військовозобов’язаного складено адміністративні протоколи за порушення прикордонного режиму та спробу незаконного перетину кордону. Такі правопорушення караються штрафом або адміністративним арештом. Слідство триває.

