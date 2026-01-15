Відео
На Одещині перекрили схему виїзду до Молдови — яка була ціна

Дата публікації: 15 січня 2026 13:42
Затримання хабарника за переправлення військовозобов’язаного на Одещині
Затримання чоловіка. Фото: Державна прикордонна служба

На Одещині чоловік пропонував хабар прикордоннику за пропуск військовозобов’язаного до Молдови. Організатор планував отримати 4 тисячі доларів, частину передавши прикордоннику, а частину забрати собі. Підозрюваному повідомили про підозру і обрали запобіжний захід. Йому загрожує позбавлення волі.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Схема втечі

За даними слідства, 45-річний житель Болградського району пообіцяв 29-річному військовозобов’язаному переправити його до Молдови за 4 тисячі доларів. 3 тисячі він пропонував прикордоннику за сприяння у перетині кордону поза пунктами пропуску, а 1 тисячу планував залишити собі. Прикордонник повідомив керівництву про наміри зловмисника.

Поліцейські разом із співробітниками ДПСУ та СБУ задокументували злочин. Коли чоловіки прибули до місця перетину кордону і передали частину грошей — 2 тисячі доларів, організатора затримали. Вилучено кошти та мобільний телефон, на майно накладено арешт.

Що загрожує

Фігуранту повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через кордон та наданні хабаря службовій особі. Максимальне покарання за статтями ККУ — до дев’яти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади та конфіскацією майна. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 266 240 грн.

Щодо військовозобов’язаного складено адміністративні протоколи за порушення прикордонного режиму та спробу незаконного перетину кордону. Такі правопорушення караються штрафом або адміністративним арештом. Слідство триває.

Нагадаємо, ми повідомляли, що прикордонник з Дніпропетровщини допомагав ухилянтам отримати фіктивні довідки. Також ми писали, що на Одещині викрили чоловіка, який продавав гуманітарні авто.

