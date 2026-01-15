Видео
Главная Одесса На Одесчине перекрыли схему выезда в Молдову — какая была цена

На Одесчине перекрыли схему выезда в Молдову — какая была цена

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 13:42
Задержание взяточника за переправку военнообязанного в Одесской области
Задержание мужчины. Фото: Государственная пограничная служба

В Одесской области мужчина предлагал взятку пограничнику за пропуск военнообязанного в Молдову. Организатор планировал получить 4 тысячи долларов, часть передав пограничнику, а часть забрать себе. Подозреваемому сообщили о подозрении и избрали меру пресечения. Ему грозит лишение свободы.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Схема побега

По данным следствия, 45-летний житель Болградского района пообещал 29-летнему военнообязанному переправить его в Молдову за 4 тысячи долларов. 3 тысячи он предлагал пограничнику за содействие в пересечении границы вне пунктов пропуска, а 1 тысячу планировал оставить себе. Пограничник сообщил руководству о намерениях злоумышленника.

Полицейские вместе с сотрудниками ГПСУ и СБУ задокументировали преступление. Когда мужчины прибыли к месту пересечения границы и передали часть денег — 2 тысячи долларов, организатора задержали. Изъяты средства и мобильный телефон, на имущество наложен арест.

Что грозит

Фигуранту сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через границу и предоставлении взятки должностному лицу. Максимальное наказание по статьям УК — до девяти лет заключения с лишением права занимать определенные должности и конфискацией имущества. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога 266 240 грн.

В отношении военнообязанного составлены административные протоколы за нарушение пограничного режима и попытку незаконного пересечения границы. Такие правонарушения наказываются штрафом или административным арестом. Следствие продолжается.

Напомним, мы сообщали, что пограничник с Днепропетровщины помогал уклонистам получить фиктивные справки. Также мы писали, что в Одесской области разоблачили мужчину, который продавал гуманитарные авто.

Одесса взятка Одесская область побег Новости Одессы уклонисты
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
