ГБР задержало пограничника за схему уклонения от мобилизации через больницы Одессы

Пограничник с Днепропетровщины организовал схему уклонения от мобилизации. Он за деньги обещал оформить фиктивную инвалидность в Одессе и помочь с выездом за границу. Все "вопросы" он уверял, что решаются дистанционно. Задержание произошло во время получения взятки.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Схема уклонения

Работники ГБР вместе с Государственной пограничной службой задержали пограничника из Днепропетровской области. По данным следствия, он искал среди знакомых мужчин призывного возраста, которые хотели избежать мобилизации и незаконно выехать из Украины. Фигурант ссылался на якобы связи с медиками, в частности в Одесской области, и обещал оформить фиктивную инвалидность. Ехать в Одессу, по его словам, не нужно было — документы готовили "дистанционно".

Стоимость "пакета услуг" составляла 12 тысяч долларов США. После получения документов мужчины обращались в органы соцзащиты, где их официально признавали лицами с инвалидностью. Далее их снимали с учета в ТЦК и СП. Следующим шагом должен был стать побег за границу. Пограничник подробно инструктировал "клиентов", как вести себя при пересечении государственной границы, чтобы не вызвать подозрений.

Что грозит

Правоохранители задержали его "на горячем" — во время получения 12 тысяч долларов от одного из клиентов. Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины — незаконная переправка лиц через государственную границу. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос о мере пресечения в виде содержания под стражей. Следователи также устанавливают других участников схемы.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области задержали полицейских и чиновника ТЦК, которые помогали уклонистам. Также мы писали, что в Николаеве чиновник в оровал у Вооруженных Сил Украины.