Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Оформлял фиктивные инвалидности в Одессе — цена услуги

Оформлял фиктивные инвалидности в Одессе — цена услуги

Ua ru
Дата публикации 14 января 2026 16:43
ГБР задержало пограничника за схему уклонения от мобилизации через больницы Одессы
Задержание пограничника. Фото: Государственное бюро расследований

Пограничник с Днепропетровщины организовал схему уклонения от мобилизации. Он за деньги обещал оформить фиктивную инвалидность в Одессе и помочь с выездом за границу. Все "вопросы" он уверял, что решаются дистанционно. Задержание произошло во время получения взятки.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Реклама
Читайте также:

Схема уклонения

Работники ГБР вместе с Государственной пограничной службой задержали пограничника из Днепропетровской области. По данным следствия, он искал среди знакомых мужчин призывного возраста, которые хотели избежать мобилизации и незаконно выехать из Украины. Фигурант ссылался на якобы связи с медиками, в частности в Одесской области, и обещал оформить фиктивную инвалидность. Ехать в Одессу, по его словам, не нужно было — документы готовили "дистанционно".

Стоимость "пакета услуг" составляла 12 тысяч долларов США. После получения документов мужчины обращались в органы соцзащиты, где их официально признавали лицами с инвалидностью. Далее их снимали с учета в ТЦК и СП. Следующим шагом должен был стать побег за границу. Пограничник подробно инструктировал "клиентов", как вести себя при пересечении государственной границы, чтобы не вызвать подозрений.

Что грозит

Правоохранители задержали его "на горячем" — во время получения 12 тысяч долларов от одного из клиентов. Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины — незаконная переправка лиц через государственную границу. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос о мере пресечения в виде содержания под стражей. Следователи также устанавливают других участников схемы.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области задержали полицейских и чиновника ТЦК, которые помогали уклонистам. Также мы писали, что в Николаеве чиновник в оровал у Вооруженных Сил Украины.

Одесса ГБР пограничники Одесская область Новости Одессы уклонисты
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации