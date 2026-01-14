Відео
Головна Одеса Оформляв фіктивні інвалідності в Одесі — ціна послуги

Оформляв фіктивні інвалідності в Одесі — ціна послуги

Дата публікації: 14 січня 2026 16:43
ДБР затримало прикордонника за схему ухилення від мобілізації через лікарні Одеси
Затримання прикордонника. Фото: Державне бюро розслідувань

Прикордонник з Дніпропетровщини організував схему ухилення від мобілізації. Він за гроші обіцяв оформити фіктивну інвалідність в Одесі і допомогти з виїздом за кордон. Усі "питання" він запевняв, що вирішуються дистанційно. Затримання відбулося під час отримання хабаря.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Читайте також:

Схема ухилення

Працівники ДБР разом із Державною прикордонною службою затримали прикордонника з Дніпропетровської області. За даними слідства, він шукав серед знайомих чоловіків призовного віку, які хотіли уникнути мобілізації та незаконно виїхати з України. Фігурант посилався на нібито зв’язки з медиками, зокрема в Одеській області, і обіцяв оформити фіктивну інвалідність. Їхати до Одеси, за його словами, не потрібно було — документи готували "дистанційно".

Вартість "пакета послуг" становила 12 тисяч доларів США. Після отримання документів чоловіки зверталися до органів соцзахисту, де їх офіційно визнавали особами з інвалідністю. Далі їх знімали з обліку в ТЦК та СП. Наступним кроком мала стати втеча за кордон. Прикордонник детально інструктував "клієнтів", як поводитися під час перетину державного кордону, щоб не викликати підозр.

Що загрожує

Правоохоронці затримали його "на гарячому" — під час отримання 12 тисяч доларів від одного з клієнтів. Чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України — незаконне переправлення осіб через державний кордон. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі. Нині вирішується питання про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідчі також встановлюють інших учасників схеми.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині затримали поліцейських та посадовця ТЦК, які допомагали ухилянтам. Також ми писали, що у Миколаєві чиновник крав у Збройних Сил України.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
