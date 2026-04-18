На Одесчине заметили редкую цаплю-призрака из Африки

Цапля в небе. Фото: Национальный парк "Тузловские лиманы"

На территории Тузловских лиманов заметили рыжую цаплю, очень редкую птицу. Она появляется здесь только во время весенней и осенней миграции, ведь большую часть года проводит в Африке.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на эколога и научного сотрудника парка "Тузловские лиманы" Ивана Русева.

Цапля, которую заметили в Одесской области. Фото: Национальный парк "Тузловские лиманы"

Цапля-невидимка в Одесской области

По его словам, сейчас идет активная миграция птиц, и среди них можно увидеть довольно необычные виды. Одним из них является рыжая цапля. Которая считается одной из самых сокровенных птиц в водно-болотных угодьях. Ее окраска помогает буквально исчезать среди камыша.

"Это настоящий мастер маскировки. Когда она чувствует опасность, то вытягивает шею вверх и замирает, становясь почти невидимой среди стеблей", — объясняет эколог.

В отличие от серой цапли, которая часто стоит на открытой воде, рыжая избегает открытых мест и держится в густых зарослях.

Рыжие цапли во время миграции. Фото: Национальный парк "Тузловские лиманы"

Какие особенности имеет рыжая цапля

Эта птица имеет несколько особенностей, которые помогают ей выживать:

тонкая и гибкая шея позволяет быстро хватать добычу между стеблями;

длинные пальцы позволяют ходить по плавающей растительности;

охотится преимущественно на рассвете или в сумерках.

Рацион у рыжей цапли довольно разнообразен. Она ест не только рыбу, но и лягушек, насекомых, ящериц и даже мелких грызунов. Рыжая цапля является перелетной птицей. Те особи, которые гнездятся в Украине, на зиму улетают в тропическую Африку, пересекая Сахару.

"Интересно, что эти птицы летят преимущественно ночью, в отличие от многих других крупных видов", — добавляет Русев.

В парке отмечают, что встретить рыжую цаплю — большая редкость для Одесской области, ведь она появляется здесь только во время пролета.

Цапля маскируется в камышах. Фото: Национальный парк "Тузловские лиманы"

Как сообщали Новини.LIVE ранее над территорией Национального природного парка "Тузловские лиманы" наблюдали массовую миграцию. Только за два утренних часа специалисты насчитали более десяти тысяч птиц, держащих путь на север. Среди огромных стай можно было узнать как обычных зябликов или гусей, так и редких розовых пеликанов, краснокнижных огарей и малых бакланов. Кроме этого, на днях на юге Одесской области зафиксировали массовую остановку белых аистов. Почти две тысячи птиц приземлились в районе Татарбунаров, возле лимана Сасык.

Также Новини.LIVE писали, что в нацпарке в Одесской области выпустили в дикую природу сипуху, которую несколько месяцев назад нашли раненой. Этот вид занесен в Красную книгу Украины и сейчас находится под угрозой исчезновения. Несколько месяцев назад сипуху принесли раненой на Станцию юннатов в Измаиле.